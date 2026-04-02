"Grande desafio": técnico projeta temporada do Brasil de Farroupilha

O novo episódio do Resenha das Gurias recebeu o técnico Leonardo Antunes, do Brasil de Farroupilha.

O treinador projetou a temporada da equipe da Serra, com destaque para as disputas da Série A-3 do Brasileirão e da Copa do Brasil.

O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e aplicativo de GZH.