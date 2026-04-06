Goleira Lorena é cortada da Seleção Brasileira; saiba quem foi chamada para a vaga

Lorena sofreu uma lesão e não disputará os amistosos da data Fifa. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

O técnico Arthur Elias teve de fazer uma mudança na lista de convocadas para a próxima data Fifa. A goleira Lorena sofreu uma lesão e teve de ser substituída por Camila, do Cruzeiro. O anúncio ocorreu na noite deste domingo (5).

De acordo com o comunicado da CBF, Lorena teve uma lesão no quadril esquerdo, no sábado (4), quando esteve em campo pelo Kansas City. Com isso, não terá condições de disputar os próximos amistosos da Seleção Brasileira Feminina.

Assim, além de Camila, Arthur Elias ainda terá Lelê (do Corinthians) e Thaís Lima (do Benfica) como opções para o gol diante de Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá. Os testes são válidos pela Fifa Series e serão realizados na Arena Pantanal, em Cuiabá.

A primeira partida será em 11 de abril, contra a Coreia do Sul. Depois, em 14 de abril, o duelo é com a Zâmbia. E, por fim, a série de partidas se encerra contra o Canadá, em 18 de abril.