Futebol feminino

Após lesão
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Gi Fernandes comemora convocação para Seleção Brasileira e relembra corte: "Estava na esperança de que não tivesse sido nada"

Lateral do Corinthians foi chamada pela primeira vez para a equipe principal

Carolina Freitas

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