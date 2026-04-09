Gi Fernandes comemora convocação para Seleção Brasileira e relembra corte: "Estava na esperança de que não tivesse sido nada"

Gi Fernandes tem 21 anos e pertence ao Corinthians. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Fifa Series será especial para a lateral Gi Fernandes, do Corinthians. Com passagens pelas seleções de base, a guria de 21 anos recebeu sua primeira oportunidade no time principal do Brasil. Agora, será uma das alternativas de Arthur Elias para o jogo do próximo sábado (11), às 22h30min, contra a Coreia do Sul.

Antes de ficar à disposição do Brasil, porém, a jogadora teve de lidar com uma lesão que a tirou da última lista. Em fevereiro, sofreu uma lesão no reto femoral da coxa esquerda e teve de ser cortada da Seleção.

— Quando fui fazer os exames no hospital, estava na esperança de que não tinha sido nada de tão ruim, que me deixasse de fora. Fiquei muito triste, foi um dia muito ruim pra mim. Mas acontece, acho que essa convocação está sendo mais especial, porque é aqui no Brasil e minha família vai poder vir ver o jogo — ressaltou Gi Fernandes, em entrevista aos canais da CBF.

De casa, ela assistiu o Brasil iniciar a temporada com resultados (e atuações) abaixo do esperado. Foram derrotas para México e Venezuela e apenas uma vitória, sobre a Costa Rica. Agora, Gi espera contribuir para que a impressão perante o torcedor seja melhor.

— Estou bastante ansiosa, até quando eu vim para cá, fiquei muito ansiosa. Só quero que chegue logo (a estreia), passe, para que eu possa estar mais solta, vencer um pouco a timidez de começo e fazer bons jogos e bons treinos — disse a lateral-direita do Corinthians.

A primeira oportunidade de estrear pela Seleção principal será contra a Coreia do Sul, na Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida terá transmissão da TV Globo, do SporTV e da GE TV.

Assista a entrevista na íntegra