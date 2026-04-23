Gauchão Feminino sub-15 tem estreia de dois times nesta rodada; veja jogos

A segunda rodada do Gauchão Feminino sub-15 será disputada no próximo sábado (25), com as estreias de Pelotas e Apafut. Todos os jogos se iniciam às 15h.
Na primeira fase, as 10 equipes foram divididas em dois grupos e se enfrentam dentro das chaves, em turno único, para definir os classificados. Por conta disso, dois times folgam por rodada.
Agora, pelo Grupo A, os duelos serão entre Aevat e Aimoré; e Flamengo de São Pedro e Apafut. O Inter não entra em campo.
Pela outra chave, os confrontos são entre Pelotas e As Mina de Candiota; e Novo Hamburgo e Guarani-VA. O Grêmio é o escolhido para folgar na rodada.
Ao todo, cada time disputará quatro partidas na classificatória. Os líderes dos grupos avançam direto às semifinais. Enquanto os segundos e os terceiros disputarão mais uma etapa.
Grupos da competição
- Grupo A: Aimoré, Apafut, Aevat, Flamengo de São Pedro e Inter
- Grupo B: As Mina de Candiota, Grêmio, Guarani-VA, Novo Hamburgo e Pelotas
Próxima rodada
- 25/4, 15h: Flamengo de São Pedro x Apafut
- 25/4, 15h: Aevat x Aimoré
- 25/4, 15h: Pelotas x As Mina de Candiota
- 25/4, 15h: Novo Hamburgo x Guarani-VA
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