Gauchão Feminino sub-15 se inicia neste sábado; veja os participantes e a fórmula de disputa

O Gauchão Feminino sub-15 se inicia no próximo sábado (18), com a participação de 10 equipes. Grêmio e Inter estão entre os times que lutam pelo título.
Na fase inicial, as equipes foram divididas em dois grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único, em busca das vagas aos mata-matas. Os líderes avançam direto às semifinais.
Enquanto os segundos e os terceiros disputarão mais uma etapa. Os clubes se enfrentarão em jogo único para definir os classificados às semifinais.
A partir de então, as disputas serão em ida e volta para definir os finalistas e o campeão.
Regras da competição
As partidas serão disputadas em dois tempos de 30 minutos. Serão permitidas seis substituições por time, respeitando o máximo de três paradas.
Atletas nascidas em 2011, 2012 e 2013 poderão participar do Gauchão sub-15. Elas também precisam estar regularizadas no BID da CBF.
Grupos do Gauchão sub-15
- Grupo A: Aimoré, Apafut, Aevat, Flamengo de São Pedro e Inter
- Grupo B: As Mina de Candiota, Grêmio, Guarani-VA, Novo Hamburgo e Pelotas
Todos os jogos
1ª rodada
- 18/4, 10h: Inter x Aevat
- 18/4, 15h: Aimoré x Flamengo de São Pedro
- 18/4, 15h: As Mina de Candiota x Novo Hamburgo
- 18/4, 15h: Guarani-VA x Grêmio
2ª rodada
- 25/4, 15h: Flamengo de São Pedro x Apafut
- 25/4, 15h: Aevat x Aimoré
- 25/4, 15h: Pelotas x As Mina de Candiota
- 25/4, 15h: Novo Hamburgo x Guarani-VA
3ª rodada
- 2/5, 15h: Apafut x Aevat
- 2/5, 15h: Aimoré x Inter
- 2/5, 15h: Grêmio x Novo Hamburgo
- 2/5, 15h: Guarani-VA x Pelotas
4ª rodada
- 9/5, 15h: Inter x Apafut
- 9/5, 15h: Aevat x Flamengo de São Pedro
- 9/5, 15h: Grêmio x As Mina de Candiota
- 9/5, 15h: Novo Hamburgo x Pelotas
5ª rodada
- 16/5, 15h: Apafut x Aimoré
- 16/5, 15h: Flamengo de São Pedro x Inter
- 16/5, 15h: As Mina de Candiota x Guarani-VA
- 16/5, 15h: Pelotas x Grêmio