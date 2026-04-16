Gauchão Feminino sub-15 se inicia neste sábado; veja os participantes e a fórmula de disputa

Grêmio e Inter disputaram a final no último ano. Max Peixoto / FGF/Divulgação

O Gauchão Feminino sub-15 se inicia no próximo sábado (18), com a participação de 10 equipes. Grêmio e Inter estão entre os times que lutam pelo título.

Na fase inicial, as equipes foram divididas em dois grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único, em busca das vagas aos mata-matas. Os líderes avançam direto às semifinais.

Enquanto os segundos e os terceiros disputarão mais uma etapa. Os clubes se enfrentarão em jogo único para definir os classificados às semifinais.

A partir de então, as disputas serão em ida e volta para definir os finalistas e o campeão.

Regras da competição

As partidas serão disputadas em dois tempos de 30 minutos. Serão permitidas seis substituições por time, respeitando o máximo de três paradas.

Atletas nascidas em 2011, 2012 e 2013 poderão participar do Gauchão sub-15. Elas também precisam estar regularizadas no BID da CBF.

Grupos do Gauchão sub-15

Grupo A: Aimoré, Apafut, Aevat, Flamengo de São Pedro e Inter

Aimoré, Apafut, Aevat, Flamengo de São Pedro e Inter Grupo B: As Mina de Candiota, Grêmio, Guarani-VA, Novo Hamburgo e Pelotas

Todos os jogos

1ª rodada

18/4, 10h: Inter x Aevat

18/4, 15h: Aimoré x Flamengo de São Pedro

18/4, 15h: As Mina de Candiota x Novo Hamburgo

18/4, 15h: Guarani-VA x Grêmio

2ª rodada

25/4, 15h: Flamengo de São Pedro x Apafut

25/4, 15h: Aevat x Aimoré

25/4, 15h: Pelotas x As Mina de Candiota

25/4, 15h: Novo Hamburgo x Guarani-VA

3ª rodada

2/5, 15h: Apafut x Aevat

2/5, 15h: Aimoré x Inter

2/5, 15h: Grêmio x Novo Hamburgo

2/5, 15h: Guarani-VA x Pelotas

4ª rodada

9/5, 15h: Inter x Apafut

9/5, 15h: Aevat x Flamengo de São Pedro

9/5, 15h: Grêmio x As Mina de Candiota

9/5, 15h: Novo Hamburgo x Pelotas

5ª rodada