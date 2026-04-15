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Fifa divulga lista de centros de treinamento para a Copa do Mundo Feminina; veja os escolhidos no RS

Espaços em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Viamão foram os escolhidos

Carolina Freitas

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