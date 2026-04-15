Fifa divulga lista de centros de treinamento para a Copa do Mundo Feminina; veja os escolhidos no RS

A Fifa divulgou, na manhã desta quarta-feira (15), os 38 centros de treinamento que ficarão à disposição das seleções que vão disputar a Copa do Mundo Feminina no Brasil. Quatro sedes no Rio Grande do Sul foram escolhidas.
As seleções que virão para o Estado terão como opção o CT do Futebol com Vida, em Viamão; o Estádio Centenário e o CT do Juventude, em Caxias do Sul; e o Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.
As 32 equipes que se classificarem para o Mundial poderão escolher onde querem jogar e se preparar. De acordo com a Fifa, foram visitadas 52 cidades e 261 locais para definir as melhores opções.
— Nosso objetivo é garantir que as seleções que conquistarem sua vaga para o Brasil sejam recompensadas com centros de treinamento de primeira categoria e com as instalações necessárias para ajudar as jogadoras a atuarem no nível mais alto no palco mundial — disse Rhiannon Martin, diretora da Copa do Mundo Feminina da Fifa.
Há, ainda, a possibilidade de que novas instalações sejam incluídas em uma segunda versão do catálogo. Ou seja, outros CTs podem ser disponibilizados no futuro.
Próximos passos
Agora, a expectativa é pelo sorteio final e pela tabela de jogos. Assim, as seleções saberão onde disputarão seus jogos e, então, poderão escolher seus espaços para treinamento e hospedagem.
Veja a lista de Centros de Treinamento
Alagoas
Estádio Rei Pelé — Maceió
Amazonas
Instituto Bosco Brasil Bindá — Manaus
Distrito Federal
CT do Brasiliense — Brasília
CECAF — Brasília
Estádio JK — Brasília
Bahia
Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos — Porto Seguro
Espírito Santo
Associação Esportiva e Recreativa Tubarão — Vitória
Estádio Kleber Andrade — Vitória
Sindipol — Vitória
Goiás
Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira — Goiânia
Centro de Treinamento do Vila Nova FC — Goiânia
Estádio Anníbal Batista de Toledo — Goiânia
Minas Gerais
Arena do Jacaré — Sete Lagoas
Paraná
Estádio Vitorino Gonçalves Dias — Londrina
Centro de Treinamento do Maringá Futebol Clube — Maringá
Centro de Treinamento Bayard Osna — Curitiba
Estádio Couto Pereira — Curitiba
Paraíba
Centro de Treinamento Erasmo Alves Ribeiro — Campina Grande
Pernambuco
CT do Retrô - Recife
Rio de Janeiro
EsEFEx — Rio de Janeiro
Granja Comary — Teresópolis
Rio Grande do Norte
Arena América — Natal
Rio Grande do Sul
Clube Futebol com Vida SAF — Viamão
Estádio Centenário — Caxias do Sul
CT Esporte Clube Juventude — Caxias do Sul
Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos — Bento Gonçalves
São Paulo
CFA Laudo Natel Cotia — Cotia
Estádio Dr. Novelli Júnior — Itu
CT Dartanhã — Guararema
Estádio Municipal Martins Pereira — São José dos Campos
Oto Hotel Resort Convention & Spa Ltda — Itu
Estádio Santa Cruz — Ribeirão Preto
Estádio Municipal Walter Ribeiro — Itu
Clube Atlético Sorocaba — Sorocaba
Centro de Treinamento Rei Pelé — Santos
Centro de Treinamento da Portuguesa — São Paulo
Santa Catarina
Estádio Dr. Hercílio Luz — Itajaí
Sergipe
Estádio Estadual Governador Lourival Baptista — Aracaju