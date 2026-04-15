Fifa divulga lista de centros de treinamento para a Copa do Mundo Feminina; veja os escolhidos no RS





A Fifa divulgou, na manhã desta quarta-feira (15), os 38 centros de treinamento que ficarão à disposição das seleções que vão disputar a Copa do Mundo Feminina no Brasil. Quatro sedes no Rio Grande do Sul foram escolhidas.

As seleções que virão para o Estado terão como opção o CT do Futebol com Vida, em Viamão; o Estádio Centenário e o CT do Juventude, em Caxias do Sul; e o Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

As 32 equipes que se classificarem para o Mundial poderão escolher onde querem jogar e se preparar. De acordo com a Fifa, foram visitadas 52 cidades e 261 locais para definir as melhores opções.

— Nosso objetivo é garantir que as seleções que conquistarem sua vaga para o Brasil sejam recompensadas com centros de treinamento de primeira categoria e com as instalações necessárias para ajudar as jogadoras a atuarem no nível mais alto no palco mundial — disse Rhiannon Martin, diretora da Copa do Mundo Feminina da Fifa.

Há, ainda, a possibilidade de que novas instalações sejam incluídas em uma segunda versão do catálogo. Ou seja, outros CTs podem ser disponibilizados no futuro.

Próximos passos

Agora, a expectativa é pelo sorteio final e pela tabela de jogos. Assim, as seleções saberão onde disputarão seus jogos e, então, poderão escolher seus espaços para treinamento e hospedagem.

Veja a lista de Centros de Treinamento

Alagoas

Estádio Rei Pelé — Maceió

Amazonas

Instituto Bosco Brasil Bindá — Manaus

Distrito Federal

CT do Brasiliense — Brasília

CECAF — Brasília

Estádio JK — Brasília

Bahia

Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos — Porto Seguro

Espírito Santo

Associação Esportiva e Recreativa Tubarão — Vitória

Estádio Kleber Andrade — Vitória

Sindipol — Vitória

Goiás

Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira — Goiânia

Centro de Treinamento do Vila Nova FC — Goiânia

Estádio Anníbal Batista de Toledo — Goiânia

Minas Gerais

Arena do Jacaré — Sete Lagoas

Paraná

Estádio Vitorino Gonçalves Dias — Londrina

Centro de Treinamento do Maringá Futebol Clube — Maringá

Centro de Treinamento Bayard Osna — Curitiba

Estádio Couto Pereira — Curitiba

Paraíba

Centro de Treinamento Erasmo Alves Ribeiro — Campina Grande

Pernambuco

CT do Retrô - Recife

Rio de Janeiro

EsEFEx — Rio de Janeiro

Granja Comary — Teresópolis

Rio Grande do Norte

Arena América — Natal

Rio Grande do Sul

Clube Futebol com Vida SAF — Viamão

Estádio Centenário — Caxias do Sul

CT Esporte Clube Juventude — Caxias do Sul

Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos — Bento Gonçalves

São Paulo

CFA Laudo Natel Cotia — Cotia

Estádio Dr. Novelli Júnior — Itu

CT Dartanhã — Guararema

Estádio Municipal Martins Pereira — São José dos Campos

Oto Hotel Resort Convention & Spa Ltda — Itu

Estádio Santa Cruz — Ribeirão Preto

Estádio Municipal Walter Ribeiro — Itu

Clube Atlético Sorocaba — Sorocaba

Centro de Treinamento Rei Pelé — Santos

Centro de Treinamento da Portuguesa — São Paulo

Santa Catarina

Estádio Dr. Hercílio Luz — Itajaí

Sergipe