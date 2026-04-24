"Expectativa boa": jogadoras do Inter projetam sequência no Brasileirão Feminino sub-20

O novo episódio do Resenha das Gurias recebeu a lateral Laura Rodrigues e a atacante Laura Dupont, do sub-20 do Inter. Elas projetaram a sequência das Gurias Coloradas no Brasileirão da categoria.

O Colorado enfrenta o Palmeiras nas quartas de final da competição nacional. O jogo de ida será disputado neste domingo (26), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e aplicativo de GZH.