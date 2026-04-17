Executiva do Grêmio se manifesta após absolvição no STJD: "Desfecho justo para aqueles que defendem a verdade"

Bárbara Fonseca foi absolvida pelo STJD nesta sexta. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) teve desfecho positivo para o Grêmio. Na manhã desta sexta-feira (17), o clube a e executiva de futebol feminino, Bárbara Fonseca, foram absolvidos pelo suposto caso de racismo no Gre-Nal do Brasileirão.

A dirigente e o clube foram denunciados no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz respeito à prática de ato discriminatório.

— Tinha certeza, por carregar minha consciência tranquila, que o caso teria o desfecho justo para aqueles que defendem a verdade. Lamento a tentativa de imputar a mim atitude que abomino e seguirei sendo uma aliada na luta contra o racismo e contra qualquer tipo de preconceito — escreveu Bárbara Fonseca, nas redes sociais.

A profissional poderia ser suspensa por 360 dias e receber multa de R$ 100 mil, enquanto o clube poderia perder pontos e mandos de campo. Ainda cabe recurso ao Pleno do STJD por parte da procuradoria.

Relembre o caso

O caso aconteceu em 28 de março, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Na ocasião, o torcedor Vinícius Nascimento da Cruz, 34 anos, diretor da organizada Camisa 12, relatou que foi discriminado por Bárbara Fonseca, executiva de futebol feminino do Grêmio. Ele afirmou que ouviu a expressão "macaco, filho da p*".

O Grêmio manifestou-se oficialmente, via nota, afirmando que as acusações são "inverídicas". Assim como Bárbara Fonseca, que utilizou as redes sociais para afirmar que foi acusada "de forma inverídica e leviana, de ter proferido uma injúria racial".

Veja a manifestação da íntegra

Recebo com serenidade a absolvição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira. Tinha certeza, por carregar minha consciência tranquila, que o caso teria o desfecho justo para aqueles que defendem a verdade.

Lamento a tentativa de imputar a mim atitude que abomino e seguirei sendo uma aliada na luta contra o racismo e contra qualquer tipo de preconceito.