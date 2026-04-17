Futebol feminino

Nas redes sociais
Notícia

Executiva do Grêmio se manifesta após absolvição no STJD: "Desfecho justo para aqueles que defendem a verdade"

Bárbara Fonseca foi julgada na manhã desta sexta-feira (17) pelo suposto caso de racismo no Gre-Nal do Brasileirão Feminino 

Carolina Freitas

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS