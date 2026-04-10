Futebol feminino

Velha conhecida
Notícia

"Estar na Seleção é sempre um desafio", diz ex-zagueira do Inter antes de jogos pela Fifa Series

Atualmente no América-MÉX, Isa Haas voltou a ser convocada após recuperar-se de cirurgia no nariz 

Carolina Freitas

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS