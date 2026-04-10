"Estar na Seleção é sempre um desafio", diz ex-zagueira do Inter antes de jogos pela Fifa Series

Há pouco mais de um ano para o início da Copa do Mundo, todas as oportunidades são importantes para conquistar (ou consolidar) o seu espaço. Assim, os jogos da Fifa Series serão essenciais para que o técnico Arthur Elias observe novas (e velhas) conhecidas.
A zagueira Isa Haas, figurinha carimbada nessa nova era de Seleção, é uma das atletas que voltou a ser chamada. Após recuperar-se de cirurgia para corrigir uma fratura no nariz, ficará à disposição para os jogos diante de Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá.
— Estar na seleção sempre é um desafio e isso é muito importante para crescermos como atletas. Então, são seleções completamente diferentes, estilos de jogos completamente diferentes e provavelmente cada desafio vai ser de uma forma diferente — afirmou a zagueira, em entrevista coletiva na última quinta-feira (9).
Atualmente no América-MÉX, a ex-zagueira do Inter também falou sobre a evolução da defesa brasileira. E a necessidade de que o setor seja aprimorado. Na última data Fifa, sem Isa Haas, foram cinco gols sofridos em três jogos.
— Estamos sempre em busca de evolução. A gente já vem conversando bastante nesses últimos dias e treinando isso para que esses ajustes sejam feitos — explicou Isa Haas.
A estreia do Brasil, para provar que alguns pontos foram aprimorados, será neste sábado (11), às 22h30min, diante da Coreia do Sul. Todos os jogos serão na Arena Pantanal, em Cuiabá.
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