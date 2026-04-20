Cruzeiro x Inter: tudo sobre o jogo da sétima rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Cruzeiro na próxima terça-feira (21), às 19h, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O duelo é válido pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Cruzeiro x Inter

Cruzeiro: Camila; Tainara, Paloma Maciel e Vitória Calhau; Capelinha, Mari Andrade (Bedoya), Gaby Soares, Ravenna e Gisseli; Marília e Byanca Brasil. Técnico: Jonas Urias.

Inter: Gabi Barbieri; Sarah (Bianca Martins), Débora e Sorriso; Paulinha, Myka (Mayara Vaz), Pati Llanos e Soll; Darlene, Valéria Cantuário e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem para Cruzeiro x Inter

Cassia Franca de Souza (DF), auxiliada por Andressa Oliveira Pereira (MG) e Juliana Nascimento da Silva (MG)

Onde assistir a Cruzeiro x Inter

A NSports anuncia a transmissão.

Como chegam Cruzeiro x Inter

Cruzeiro

As Cabulosas estão entre as invictas da competição. O time mineiro soma três vitórias e três empates, com 12 pontos somados. Assim, está em quinto.

Para este jogo, a atacante Millene Fernandes será baixa. Recuperando-se de lesão ligamentar no joelho, ela não jogará mais na temporada.

Inter

As Gurias Coloradas somam duas vitórias, dois empates e duas derrotas na competição. Com oito pontos, o time está na 10ª colocação.

Para este jogo, a volante Lelê será baixa. Ela terá de cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

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Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.

Os dois piores times serão rebaixados à Série A-2. Será a última edição com essa determinação. Em 2027, serão quatro equipes passando pelo descenso.