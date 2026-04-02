Coritiba x Brasil-Far: tudo sobre o jogo da 3ª rodada do Brasileirão Feminino A-3. - / Arte GZH

O Brasil de Farroupilha enfrenta o Coritiba no próximo sábado (4), às 15h, no CT Bayard Osna, em Colombo. O duelo é válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino A-3. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Coritiba x Brasil-Far

Coritiba: Amanda Inácio; Correia, Alê, Thamirys e Karol Pavarin; Fran Baldez, Duda e Joyce; Iasmyn, D'Oliveira e Brendha. Técnico: Rafa Lopes.

Brasil-Far: Dani Soares; Ju Goes, Almada, Carol Trezzi e Luz Benítez; Maju, Linares e Karol; Yasmin, Katry e Gabizinha. Técnico: Leonardo Antunes.

Arbitragem para Coritiba x Brasil-Far

Ainda não divulgada pela CBF.

Onde assistir a Coritiba x Brasil-Far

A TV Coxa anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Coritiba x Brasil-Far

Coritiba

As Gurias do Coxa são as únicas com 100% de aproveitamento no Grupo A-4. Na largada do Brasileirão, venceram o Mauaense-SP (3x0) e o Criciúma (1x0). Com isso, estão na liderança da chave.

Brasil-Far

O Rubro-verde iniciou a Série A-3 com 50% de aproveitamento. Na primeira rodada, perdeu para o Criciúma (1x0) e, na segunda, venceu o Mauaense-SP (1x0). Assim, soma três pontos e está em terceiro lugar.

Para enfrentar o Coritiba, o Brasil-Far não poderá contar com a lateral-esquerda Luana Napoli. Ela cumpre suspensão automática após ter sido expulsa na última rodada.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 32 times na disputa. Na fase inicial, as equipes foram divididas em grupos, por região, e se enfrentarão em turno e returno. Os dois melhores de cada chave avançam aos mata-matas.

Oitavas, quartas, semis e final serão disputadas em jogos de ida e volta. Em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.