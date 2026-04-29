Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

Oitava rodada do Brasileirão Feminino terminou na última terça-feira (28). Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF / Divulgação

O Brasileirão Feminino teve sua oitava rodada encerrada na última terça-feira (28). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

No último sábado (25), as Gurias Coloradas receberam as Esmeraldas no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, e levaram a melhor. O Inter venceu por 1 a 0, com Sole Jaimes balançando as redes.

O resultado consolidou o Inter no G-8, agora em sétimo, com 14 pontos. Enquanto o Ju permaneceu em 16º, com quatro.

As Mosqueteiras fecharam a rodada. Na terça, venceram o Bahia por 2 a 0, em Feira de Santana. Os dois gols foram marcados por Camila Pini.

Os três pontos fizeram o Grêmio chegar aos 10 e permanecer em 12º. Agora, a diferença para a zona de classificação caiu para três.

E agora?

Os times se preparam para a voltar a campo na sexta-feira (1º). O Juventude recebe o Cruzeiro, às 15h, no Alfredo Jaconi. Enquanto o Inter vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos, às 16h. E o Grêmio duela com o Corinthians, no Passo D'Areia, a partir das 17h30min.

E as pontas?

O Corinthians manteve a liderança do Brasileirão, chegando aos 19 pontos. Enquanto a zona de rebaixamento segue com Vitória e América-MG, com dois e um ponto, respectivamente.

Jogos da oitava rodada

Corinthians 3x1 Ferroviária

Flamengo 3x1 Vitória

Inter 1x0 Juventude

Bragantino 2x2 Cruzeiro

Mixto-MT 0x2 Fluminense

América-MG 0x0 São Paulo

Atlético-MG 2x0 Botafogo

Bahia 0x2 Grêmio

Palmeiras 0x0 Santos

Próxima rodada

1º/5, 15h: Juventude x Cruzeiro

1º/5, 16h: Atlético-MG x Fluminense

1º/5, 16h: Santos x Inter

1º/5, 17h: Ferroviária x Mixto-MT

1º/5, 17h30min: Grêmio x Corinthians

2/5, 15h: América-MG x Vitória

2/5, 16h: Bahia x Palmeiras

3/5, 18h: Botafogo x Bragantino

4/5, 21h: São Paulo x Flamengo