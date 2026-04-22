Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

Após a parada para a data Fifa, o Brasileirão Feminino foi retomado com a disputa da sétima rodada. Os jogos foram realizados entre segunda (20) e terça-feira (21). O adendo fica por conta do duelo entre Vitória e Botafogo, adiado a pedido do time carioca.
O Grêmio foi o primeiro gaúcho a entrar em campo. Na segunda, perdeu para o São Paulo, por 3 a 1, fora de casa. Com o resultado, as Mosqueteiras caíram para o 12º lugar, com sete pontos.
Mais tarde, ainda na segunda, o Juventude recebeu o Corinthians na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, e também perdeu. O 1 a 0 manteve o Alviverde na 16ª posição, com quatro pontos.
Por fim, o único gaúcho a vencer foi o Inter. Na terça, as Gurias Coloradas derrubaram a invencibilidade do Cruzeiro, em Minas Gerais, com o triunfo por 2 a 1. O resultado fez o time de Maurício Salgado chegar aos 11 pontos e ingressar na zona de classificação, na oitava colocação.
E agora?
Os times se preparam para a próxima rodada. No sábado (25), Inter e Juventude duelam no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, a partir das 19h. Enquanto o Grêmio enfrentará o Bahia, em Feira de Santana, na próxima terça-feira (28), às 18h.
E as pontas?
O Corinthians manteve a liderança do Brasileirão, chegando aos 16 pontos. Enquanto a zona de rebaixamento segue com Vitória e América-MG, ambos com apenas um ponto.
Jogos da sétima rodada
- Ferroviária 4x1 América-MG
- Santos 1x1 Atlético-MG
- São Paulo 3x1 Grêmio
- Juventude 0x1 Corinthians
- Flamengo 1x3 Bahia
- Bragantino 3x1 Mixto-MT
- Fluminense 1x1 Palmeiras
- Cruzeiro 1x2 Inter
- Vitória x Botafogo (adiado)
Próxima rodada
- 24/4, 21h: Corinthians x Ferroviária
- 25/4, 16h: Flamengo x Vitória
- 25/4, 19h: Inter x Juventude
- 26/4, 11h: Bragantino x Cruzeiro
- 26/4, 16h: Mixto-MT x Fluminense
- 27/4, 18h: América-MG x São Paulo
- 27/4, 20h: Palmeiras x Santos
- 27/4, 21h: Atlético-MG x Botafogo
- 28/4, 18h: Bahia x Grêmio