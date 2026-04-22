Futebol feminino

Depois de sete jogos
Notícia

Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

Inter venceu o Cruzeiro, enquanto Grêmio e Juventude perderam para São Paulo e Corinthians, respectivamente 

Carolina Freitas

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