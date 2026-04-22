Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

Brasileirão Feminino está na sétima rodada. Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF / Divulgação

Após a parada para a data Fifa, o Brasileirão Feminino foi retomado com a disputa da sétima rodada. Os jogos foram realizados entre segunda (20) e terça-feira (21). O adendo fica por conta do duelo entre Vitória e Botafogo, adiado a pedido do time carioca.

O Grêmio foi o primeiro gaúcho a entrar em campo. Na segunda, perdeu para o São Paulo, por 3 a 1, fora de casa. Com o resultado, as Mosqueteiras caíram para o 12º lugar, com sete pontos.

Mais tarde, ainda na segunda, o Juventude recebeu o Corinthians na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, e também perdeu. O 1 a 0 manteve o Alviverde na 16ª posição, com quatro pontos.

Por fim, o único gaúcho a vencer foi o Inter. Na terça, as Gurias Coloradas derrubaram a invencibilidade do Cruzeiro, em Minas Gerais, com o triunfo por 2 a 1. O resultado fez o time de Maurício Salgado chegar aos 11 pontos e ingressar na zona de classificação, na oitava colocação.

E agora?

Os times se preparam para a próxima rodada. No sábado (25), Inter e Juventude duelam no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, a partir das 19h. Enquanto o Grêmio enfrentará o Bahia, em Feira de Santana, na próxima terça-feira (28), às 18h.

E as pontas?

O Corinthians manteve a liderança do Brasileirão, chegando aos 16 pontos. Enquanto a zona de rebaixamento segue com Vitória e América-MG, ambos com apenas um ponto.

Jogos da sétima rodada

Ferroviária 4x1 América-MG

Santos 1x1 Atlético-MG

São Paulo 3x1 Grêmio

Juventude 0x1 Corinthians

Flamengo 1x3 Bahia

Bragantino 3x1 Mixto-MT

Fluminense 1x1 Palmeiras

Cruzeiro 1x2 Inter

Vitória x Botafogo (adiado)

Próxima rodada