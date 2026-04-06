Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

Antes de parar para a disputa da data Fifa, o Brasileirão Feminino teve a sexta rodada encerrada. Os jogos foram realizados de segunda (30) a sexta-feira (3) e tiveram os três times gaúchos em campo. Apenas o Grêmio conseguiu vencer.
Na quarta-feira (1º), o Juventude foi até o Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e perdeu para o Fluminense por 1 a 0. O resultado fez com que o Alviverde permanecesse com quatro pontos e na antepenúltima colocação — a três da zona de rebaixamento.
Já Grêmio e Inter entraram em campo na sexta-feira. As Gurias Coloradas jogaram primeiro, em Cuiabá, contra o Mixto-MT. E empataram em 0 a 0. O resultado impediu que o time de Maurício Salgado retornasse ao G-8. Atualmente, a equipe está na 10ª posição, com oito pontos.
Por fim, o último gaúcho a jogar foi o único a vencer. Recebendo o Vitória no Passo D'Areia, o Grêmio venceu por 3 a 0 e chegou a duas vitórias consecutivas. O triunfo levou o time ao 11º lugar, com sete pontos.
E agora?
As equipes terão cerca de 15 dias de preparação para a sétima rodada. Por conta da data Fifa, o Brasileirão Feminino será retomado apenas em 20 de abril.
As Mosqueteiras enfrentam o São Paulo, no dia 20, fora de casa. Enquanto o Juventude, no mesmo dia, recebe o Corinthians no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.
O Inter jogará apenas em 21 de abril, contra o Cruzeiro. Este duelo ocorre em Minas Gerais.
E as pontas?
O Corinthians assumiu a liderança do Brasileirão. Com a goleada por 5 a 1 sobre o Bragantino, ultrapassou Palmeiras e São Paulo nos critérios de desempate para virar o primeiro colocado.
Por outro lado, a zona de rebaixamento segue com as mesmas equipes. Vitória e América-MG, que perderam mais uma vez, seguem nas duas últimas posições, com apenas um ponto cada.
Jogos da sexta rodada
- Atlético-MG 1x2 São Paulo
- Ferroviária 1x1 Cruzeiro
- Palmeiras 1x1 Flamengo
- Fluminense 1x0 Juventude
- Bahia 3x1 América-MG
- Mixto-MT 0x0 Inter
- Grêmio 3x0 Vitória
- Corinthians 5x1 Bragantino
- Botafogo 1x1 Santos
Jogos da próxima rodada
- 20/4, 19h: Ferroviária x América-MG
- 20/4, 19h: Santos x Atlético-MG
- 20/4, 19h: São Paulo x Grêmio
- 20/4, 21h: Juventude x Corinthians
- 20/4, 21h30min: Flamengo x Bahia
- 21/4, 16h: Fluminense x Palmeiras
- 21/4, 19h: Cruzeiro x Inter
- 22/4, 15h: Vitória x Botafogo
- 22/4, 17h: Bragantino x Mixto-MT