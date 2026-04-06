Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

Brasileirão Feminino está na sexta rodada. Staff Images / CBF / Divulgação

Antes de parar para a disputa da data Fifa, o Brasileirão Feminino teve a sexta rodada encerrada. Os jogos foram realizados de segunda (30) a sexta-feira (3) e tiveram os três times gaúchos em campo. Apenas o Grêmio conseguiu vencer.

Na quarta-feira (1º), o Juventude foi até o Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e perdeu para o Fluminense por 1 a 0. O resultado fez com que o Alviverde permanecesse com quatro pontos e na antepenúltima colocação — a três da zona de rebaixamento.

Já Grêmio e Inter entraram em campo na sexta-feira. As Gurias Coloradas jogaram primeiro, em Cuiabá, contra o Mixto-MT. E empataram em 0 a 0. O resultado impediu que o time de Maurício Salgado retornasse ao G-8. Atualmente, a equipe está na 10ª posição, com oito pontos.

Por fim, o último gaúcho a jogar foi o único a vencer. Recebendo o Vitória no Passo D'Areia, o Grêmio venceu por 3 a 0 e chegou a duas vitórias consecutivas. O triunfo levou o time ao 11º lugar, com sete pontos.

E agora?

As equipes terão cerca de 15 dias de preparação para a sétima rodada. Por conta da data Fifa, o Brasileirão Feminino será retomado apenas em 20 de abril.

As Mosqueteiras enfrentam o São Paulo, no dia 20, fora de casa. Enquanto o Juventude, no mesmo dia, recebe o Corinthians no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

O Inter jogará apenas em 21 de abril, contra o Cruzeiro. Este duelo ocorre em Minas Gerais.

E as pontas?

O Corinthians assumiu a liderança do Brasileirão. Com a goleada por 5 a 1 sobre o Bragantino, ultrapassou Palmeiras e São Paulo nos critérios de desempate para virar o primeiro colocado.

Por outro lado, a zona de rebaixamento segue com as mesmas equipes. Vitória e América-MG, que perderam mais uma vez, seguem nas duas últimas posições, com apenas um ponto cada.

Jogos da sexta rodada

Atlético-MG 1x2 São Paulo

Ferroviária 1x1 Cruzeiro

Palmeiras 1x1 Flamengo

Fluminense 1x0 Juventude

Bahia 3x1 América-MG

Mixto-MT 0x0 Inter

Grêmio 3x0 Vitória

Corinthians 5x1 Bragantino

Botafogo 1x1 Santos

Jogos da próxima rodada