Futebol feminino

Após seis jogos
Notícia

Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

Grêmio venceu o Vitória, enquanto o Inter empatou com o Mixto-MT e o Juventude perdeu para o Fluminense

Zero Hora

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