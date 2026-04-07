Como foi a campanha do Inter até os matas do Brasileirão Feminino sub-20 

As Gurias Coloradas serão as representantes do futebol gaúcho nas quartas de final do Brasileirão Feminino sub-20. Classificadas na liderança do Grupo C, vão enfrentar o Palmeiras na próxima fase.
O jogo de ida ocorre em 26 de abril, um domingo, às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Enquanto a volta, com mando das Palestrinas, será em 30 de abril, uma quinta-feira, às 15h, na Arena Barueri, em São Paulo.
O Inter chega à fase decisiva após cinco vitórias e uma derrota na classificatória. Além de 17 gols marcados e dois sofridos.
A atacante Laura Dupont, a Laurinha, é a artilheira da equipe, com quatro gols marcados. Enquanto a lateral Laura Rodrigues é a líder de assistências, com quatro passes para gol.
Agora, o Inter busca repetir as campanhas positivas de 2022 e 2023, quando foi bicampeão brasileiro. Os títulos vieram com vitórias sobre o São Paulo na final.
Campanha do Inter até os matas
- 6 jogos
- 5 vitórias
- 1 derrota
- 17 gols marcados
- 2 gols sofridos
- 83% de aproveitamento
Artilharia do Inter
- 4 gols: Laura Dupont
- 3 gols: Alice
- 2 gols: Joana, Sarah
- 1 gol: Duda Freitas, Laura Rodrigues, Lara Lay, Nathália da Rosa e Stephanie
