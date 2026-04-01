Como comprar ingressos para os amistosos da Seleção Feminina no Brasil 

Jogos ocorrem na Arena Pantanal. Eduardo Costa / Agência RBS / Eduardo Costa / Agência RBS

A CBF divulgou, nesta quarta-feira (1º), como será o serviço de ingressos para os amistosos da Seleção Brasileira Feminina na data Fifa. Os três jogos ocorrem na Arena Pantanal, em Cuiabá.

As entradas serão vendidas pelo aplicativo Face Pass. Nos setores Norte e Sul, os ingressos custam R$30 (meia) e R$60 (inteira). No setor Leste, os valores são R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). E, por fim, no Oeste, serão R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira).

Os ingressos dão direito a assistir aos dois jogos do dia. Então, além da partida da Seleção Brasileira, o torcedor também pode ver o outro duelo da Fifa Series.

A estreia do Brasil ocorre em 11 de abril, um sábado, contra a Coreia do Sul. O duelo se inicia às 22h30min (horário de Brasília) ou 21h30min (horário de Cuiabá).

Confira as informações sobre os confrontos:

11 de abril (sábado)

Canadá x Zâmbia - 15h

Brasil x Coreia do Sul - 21h30min

14 de abril (terça-feira)

Canadá x Coreia do Sul - 15h

Brasil x Zâmbia - 21h30min

18 de abril (sábado)

Coreia do Sul x Zâmbia - 15h

Brasil x Canadá - 21h30min

*horários são referentes ao horário local de Cuiabá.