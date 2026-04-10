CBF divulga tabela detalhada das últimas sete rodadas do Brasileirão Feminino; veja os jogos

Brasileirão Feminino tem as participações de Grêmio, Inter e Juventude. Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF / Divulgação

A CBF definiu, nesta sexta-feira (10), a tabela detalhada das últimas sete rodadas do Brasileirão Feminino. O campeonato conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

Ao longo das sete rodadas finais, está previsto o duelo gaúcho entre Alviverde e Tricolor. Os times jogam em 24 de maio, às 15h, com mando das Esmeraldas. O local ainda não foi definido.

A última rodada da etapa classificatória está agendada para 22 de agosto, com todos os jogos se iniciando às 18h. Grêmio e Juventude jogam em casa, diante de Botafogo e Bahia, respectivamente. Enquanto o Inter será visitante contra o Corinthians.

Os oito melhores times avançam aos mata-matas. Já os dois últimos serão rebaixados à Segunda Divisão.

11ª rodada — 17/5

16/5, 16h: Grêmio x Mixto-MT (Passo D'Areia)

x Mixto-MT (Passo D'Areia) 16/5, 16h: Bahia x Inter (Arena Cajueiro)

(Arena Cajueiro) 18/5, 20h: São Paulo x Juventude (Marcelo Portugal Gouvea)

12ª rodada — 24/5

22/5, 21h30min: Inter x Flamengo (Sesc)

x Flamengo (Sesc) 24/5, 15h: Juventude x Grêmio (a definir)

13ª rodada — 26/7

24/7, 19h: Flamengo x Grêmio (Luso Brasileiro)

(Luso Brasileiro) 24/7, 20h: Inter x Fluminense (Sesc)

x Fluminense (Sesc) 26/7, 15h: Juventude x Ferroviária (a definir)

14ª rodada — 2/8

1º/8, 16h: Grêmio x América-MG (Passo D'Areia)

x América-MG (Passo D'Areia) 1º/8, 16h: Palmeiras x Inter (Arena Barueri)

(Arena Barueri) 1º/8, 18h: Santos x Juventude (Vila Belmiro)

15ª rodada — 9/8

9/8, 11h: Grêmio x Cruzeiro (Passo D'Areia)

x Cruzeiro (Passo D'Areia) 9/8, 15h: Juventude x Mixto-MT (a definir)

x Mixto-MT (a definir) 10/8, 15h: Vitória x Inter (a definir)

16ª rodada — 16/8

14/8, 20h: Inter x Ferroviária (Sesc)

x Ferroviária (Sesc) 15/8, 16h: Atlético-MG x Grêmio (Castor Cifuentes)

(Castor Cifuentes) 16/8, 18h: Palmeiras x Juventude (Arena Barueri)

17ª rodada — 23/8

22/8, 18h: Grêmio x Botafogo (Passo D'Areia)

x Botafogo (Passo D'Areia) 22/8, 18h: Juventude x Bahia (a definir)

x Bahia (a definir) 22/8, 18h: Corinthians x Inter (Alfredo Schürig)