CBF divulga tabela detalhada das últimas sete rodadas do Brasileirão Feminino; veja os jogos

A CBF definiu, nesta sexta-feira (10), a tabela detalhada das últimas sete rodadas do Brasileirão Feminino. O campeonato conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.
Ao longo das sete rodadas finais, está previsto o duelo gaúcho entre Alviverde e Tricolor. Os times jogam em 24 de maio, às 15h, com mando das Esmeraldas. O local ainda não foi definido.
A última rodada da etapa classificatória está agendada para 22 de agosto, com todos os jogos se iniciando às 18h. Grêmio e Juventude jogam em casa, diante de Botafogo e Bahia, respectivamente. Enquanto o Inter será visitante contra o Corinthians.
Os oito melhores times avançam aos mata-matas. Já os dois últimos serão rebaixados à Segunda Divisão.
11ª rodada — 17/5
- 16/5, 16h: Grêmio x Mixto-MT (Passo D'Areia)
- 16/5, 16h: Bahia x Inter (Arena Cajueiro)
- 18/5, 20h: São Paulo x Juventude (Marcelo Portugal Gouvea)
12ª rodada — 24/5
- 22/5, 21h30min: Inter x Flamengo (Sesc)
- 24/5, 15h: Juventude x Grêmio (a definir)
13ª rodada — 26/7
- 24/7, 19h: Flamengo x Grêmio (Luso Brasileiro)
- 24/7, 20h: Inter x Fluminense (Sesc)
- 26/7, 15h: Juventude x Ferroviária (a definir)
14ª rodada — 2/8
- 1º/8, 16h: Grêmio x América-MG (Passo D'Areia)
- 1º/8, 16h: Palmeiras x Inter (Arena Barueri)
- 1º/8, 18h: Santos x Juventude (Vila Belmiro)
15ª rodada — 9/8
- 9/8, 11h: Grêmio x Cruzeiro (Passo D'Areia)
- 9/8, 15h: Juventude x Mixto-MT (a definir)
- 10/8, 15h: Vitória x Inter (a definir)
16ª rodada — 16/8
- 14/8, 20h: Inter x Ferroviária (Sesc)
- 15/8, 16h: Atlético-MG x Grêmio (Castor Cifuentes)
- 16/8, 18h: Palmeiras x Juventude (Arena Barueri)
17ª rodada — 23/8
- 22/8, 18h: Grêmio x Botafogo (Passo D'Areia)
- 22/8, 18h: Juventude x Bahia (a definir)
- 22/8, 18h: Corinthians x Inter (Alfredo Schürig)
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