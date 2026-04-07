CBF define datas e horários dos jogos do Inter pelos matas do Brasileirão Feminino sub-20 

Gurias Coloradas são as únicas gaúchas nas quartas de final. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A CBF definiu a tabela detalhada das quartas de final do Brasileirão Feminino sub-20. As Gurias Coloradas enfrentarão o Palmeiras nos matas.

O jogo de ida ocorre em 26 de abril, um domingo, às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Enquanto a volta, com mando das Palestrinas, será em 30 de abril, uma quinta-feira, às 15h. O duelo ocorre na Arena Barueri, em São Paulo.

Quem levar a melhor, avançará às semis. Se cada time triunfar num jogo, a definição do classificado será no saldo de gols. Agora, se as duas partidas terminarem empatadas, tudo se define nos pênaltis.