CBF anuncia amistosos da Seleção Feminina contra os Estados Unidos; saiba as datas

Brasil vem de três vitórias na data Fifa. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A CBF anunciou, nesta quinta-feira (23), os próximos amistosos da Seleção Brasileira Feminina. Os dois testes serão contra os Estados Unidos, na data Fifa de junho.

A primeira partida ocorre no dia 6, na Arena do Corinthians, em São Paulo, às 18h30min. Enquanto o outro jogo será em 9 de junho, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h30min. A opção foi por dois locais que serão sedes da Copa do Mundo Feminina, em 2027.

— Elas são historicamente a seleção mais vencedora e o retrospecto contra o Brasil é muito favorável a elas. Mas nosso trabalho está focado em construir uma nova história e enfrentá-las será mais um passo importante. Jogar no Brasil também será ótimo para termos o apoio do nosso torcedor e todos acompanharem dois jogos de alto nível e com grandes jogadoras dos dois lados — afirmou o técnico Arthur Elias.