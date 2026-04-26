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Capitã do Juventude lamenta derrota para o Inter e afirma sobre sequência: "Vamos continuar trabalhando"

Limpia Fretes também falou sobre os cinco tropeços em sequência, que mantêm o time na porta da zona de rebaixamento no Brasileirão Feminino

Carolina Freitas

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