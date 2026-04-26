Capitã do Juventude lamenta derrota para o Inter e afirma sobre sequência: "Vamos continuar trabalhando"

Limpia Fretes foi uma das atletas que chegou ao Juventude nesta temporada. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

O Juventude não conseguiu bater o Inter na noite deste sábado (25), pela oitava rodada do Brasileirão Feminino, em Porto Alegre. Mesmo com boas chances no primeiro tempo, o Alviverde não abriu o placar e, na etapa final, viu as Coloradas conquistarem a vitória por 1 a 0, com gol de Sole Jaimes.

O resultado foi amargo, especialmente na análise dos 45 minutos iniciais, quando Gabi Barbieri foi crucial para impedir que as Esmeraldas balançassem às redes.

— No primeiro tempo a gente teve mais oportunidades, criamos mais. Era definir no último lance, no último detalhe, como a gente fala. Mas, dentro de tudo, acho que estamos numa crescente muito boa. Estamos fazendo jogos muito bons. Então, às vezes a gente fala que o futebol é injusto. Mas é trabalho. Vamos continuar trabalhando — afirmou a lateral Limpia Fretes, capitã do Juventude.

O tropeço também foi o quinto em sequência das Jaconeras. Com isso, o time se manteve com quatro pontos e na antepenúltima colocação, sendo o primeiro fora da zona de rebaixamento.

— É uma sequência muito difícil que estamos passando, derrota atrás de derrota. Mas isso vai nos blindando como grupo. Não soltamos a mão de ninguém. Sabemos a situação que estamos, o compromisso que temos e o objetivo é bem claro. Vamos trabalhar para isso, para continuar fora da zona — ressaltou a capitã alviverde.

Agora, a próxima chance de melhorar o aproveitamento é na sexta-feira (1º). Em casa, mas ainda sem palco definido, o Juventude recebe o Cruzeiro, a partir das 14h.