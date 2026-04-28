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Camila Pini decide contra o Bahia e promete: "O Grêmio não é um time que vai viajar só para competir, vamos para ganhar"

Mosqueteiras triunfaram por 2 a 0 sobre o Bahia e ficaram a três pontos do G-8

Zero Hora

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