Camila Pini decide contra o Bahia e promete: "O Grêmio não é um time que vai viajar só para competir, vamos para ganhar"

O Grêmio conseguiu três pontos importantes para a sequência do Brasileirão Feminino. Diante de um Bahia embalado e que jogava em casa, as Mosqueteiras não se intimidaram e buscaram o triunfo por 2 a 0. O grande nome do jogo foi o de Camila Pini, responsável pelos dois gols.
— Viemos aqui pensando na vitória mesmo sabendo do desempenho do Bahia. O Grêmio não é um time que vai viajar só para competir. A gente vai para ganhar todos os jogos e que venha o próximo agora — afirmou a meio-campista.
O Grêmio vinha de um resultado negativo, também longe de casa. Na última rodada, havia perdido por 3 a 1 para o São Paulo. O tropeço foi o primeiro de Jéssica de Lima no comando da equipe.
— O jogo passado foi um pouco conturbado para a gente, um pouco difícil. Então, a gente teve o tempo de treinamento para manter a cabeça no lugar e ter a consciência de que o Grêmio é um time muito capacitado — ressaltou Camila Pini.
Agora, com a convicção de que é possível, o Tricolor se prepara para enfrentar o líder Corinthians. O jogo ocorre na próxima sexta-feira (1º), às 17h30min, no Passo D'Areia. Uma vitória aliada a resultados paralelos coloca o Grêmio na zona de classificação.