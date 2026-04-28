Camila Pini decide contra o Bahia e promete: "O Grêmio não é um time que vai viajar só para competir, vamos para ganhar"

Camila Pini marcou duas vezes nesta terça-feira (28). Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio conseguiu três pontos importantes para a sequência do Brasileirão Feminino. Diante de um Bahia embalado e que jogava em casa, as Mosqueteiras não se intimidaram e buscaram o triunfo por 2 a 0. O grande nome do jogo foi o de Camila Pini, responsável pelos dois gols.

— Viemos aqui pensando na vitória mesmo sabendo do desempenho do Bahia. O Grêmio não é um time que vai viajar só para competir. A gente vai para ganhar todos os jogos e que venha o próximo agora — afirmou a meio-campista.

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O Grêmio vinha de um resultado negativo, também longe de casa. Na última rodada, havia perdido por 3 a 1 para o São Paulo. O tropeço foi o primeiro de Jéssica de Lima no comando da equipe.

— O jogo passado foi um pouco conturbado para a gente, um pouco difícil. Então, a gente teve o tempo de treinamento para manter a cabeça no lugar e ter a consciência de que o Grêmio é um time muito capacitado — ressaltou Camila Pini.