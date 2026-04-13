Brasil x Zâmbia: tudo sobre o jogo da Fifa Series. - / Arte GZH

A Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Zâmbia na terça-feira (14), às 22h30min, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O duelo é válido pela segunda rodada da Fifa Series. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Brasil x Zâmbia

Brasil: Lelê; Lauren, Isa Haas (Mariza) e Thais Ferreira; Aline Gomes (Gi Fernandes), Ary Borges (Angelina), Duda Sampaio e Yasmim (Raissa Bahia); Ludmila (Tainá Maranhão), Dudinha e Gio Garbelini (Kerolin). Técnico: Arthur Elias.

Zâmbia: Hazel Nali; Nachula, Maluba e Gondwe; Belemu, Chipasula e Susan Banda; Musase, Phiri (Barbra Banda), Nanyangwe e Chabwe. Técnico: Nora Häuptle.

Arbitragem para Brasil x Zâmbia

Ainda não divulgada pela Fifa.

Onde assistir a Brasil x Zâmbia

O SporTV anuncia a transmissão.

Como chegam Brasil x Zâmbia

Brasil

A Seleção estreou com vitória por goleada na Fifa Series. No sábado (11), fez 5 a 1 na Coreia do Sul, em jogo que Arthur Elias observou 21 jogadoras. Apenas as goleiras Camila e Thais Lima e a atacante Gabi Portilho não foram a campo.

Zâmbia

A seleção africana estreou com derrota na Fifa Series. No sábado (11), perdeu por 4 a 0 para o Canadá. Se perder novamente, não terá chance de ser campeã da competição.

Ingressos para Brasil x Zâmbia

As entradas serão vendidas pelo aplicativo Face Pass. Nos setores Norte e Sul, os ingressos custam R$30 (meia) e R$60 (inteira). No setor Leste, os valores são R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). E, por fim, no Oeste, serão R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira).

Os ingressos dão direito a assistir aos dois jogos do dia. Então, além da partida da Seleção Brasileira, o torcedor também pode ver o outro duelo da Fifa Series.

O que é a Fifa Series?

A Fifa Series é uma competição promovida pela Fifa que, neste ano, será realizada no Brasil. São quatro seleções (Brasil, Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá) na disputa, em uma sede única. Todos os jogos ocorrem em abril, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

A Fifa Series tem como objetivo criar mais oportunidade de jogos entre seleções para promover equilíbrio competitivo, crescimento técnico e intercâmbio intercontinental.