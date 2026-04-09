Brasil x Coreia do Sul: tudo sobre o jogo da Fifa Series. - / Arte GZH

A Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Coreia do Sul no sábado (11), às 22h30min, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O duelo é válido pela primeira rodada da Fifa Series. Confira as principais informações da partida.

Escalações para Brasil x Coreia do Sul

Brasil: Lelê; Thais Ferreira, Isa Haas e Mariza; Gi Fernandes, Angelina, Duda Sampaio e Yasmim; Kerolin (Tainá Maranhão), Gabi Portilho e Gio Garbelini (Jheniffer).

Técnico: Arthur Elias.

Coreia do Sul: Kim Min-jung; Jin-Young Noh, Kim Hye-ri, Cho Hyo-joo e Jang Sel-gi; Jung Min-Young, Jeon Yu-Gyeong (Choi Yu-ri) e Yoon-Jin Ko; Shin-Ji Kim, Soo-Jeong Park (Kang Chae-Rim) e Moon-Eun ju (Ji So-yun).

Técnico: Shin Sang-Woo.

Onde assistir a Brasil x Coreia do Sul

A TV Globo, o SporTV e a GE TV anunciam a transmissão.

Como chegam Brasil x Coreia do Sul

Brasil

A Seleção vem de três amistosos realizados nesta temporada. São duas derrotas (para Venezuela e México) e uma vitória sobre a Costa Rica.

Agora, o técnico Arthur Elias observará novas peças visando a Copa 2027. A zagueira Paloma Maciel (do Cruzeiro) e a lateral Raissa Bahia (do Palmeiras) estão entre as novidades.

Coreia do Sul

As sul-coreanas conquistaram a classificação à Copa de 2027. A vaga veio após a goleada sobre o Uzbequistão, por 6 a 0, em março.

Agora, com a vaga garantida, a Coreia do Sul poderá se preparar mirando o Mundial. Por conta disso, optou pela participação na Fifa Series.

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Ingressos para Brasil x Coreia do Sul

As entradas serão vendidas pelo aplicativo Face Pass. Nos setores Norte e Sul, os ingressos custam R$30 (meia) e R$60 (inteira). No setor Leste, os valores são R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). E, por fim, no Oeste, serão R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira).

Os ingressos dão direito a assistir aos dois jogos do dia. Então, além da partida da Seleção Brasileira, o torcedor também pode ver o outro duelo da Fifa Series.

O que é a Fifa Series?

A Fifa Series é uma competição promovida pela Fifa que, neste ano, será realizada no Brasil. São quatro seleções (Brasil, Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá) na disputa em uma sede única. Todos os jogos ocorrem em abril e serão na Arena Pantanal, em Cuiabá.