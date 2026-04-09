A Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Coreia do Sul no sábado (11), às 22h30min, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O duelo é válido pela primeira rodada da Fifa Series. Confira as principais informações da partida.
Escalações para Brasil x Coreia do Sul
Brasil: Lelê; Thais Ferreira, Isa Haas e Mariza; Gi Fernandes, Angelina, Duda Sampaio e Yasmim; Kerolin (Tainá Maranhão), Gabi Portilho e Gio Garbelini (Jheniffer).
Técnico: Arthur Elias.
Coreia do Sul: Kim Min-jung; Jin-Young Noh, Kim Hye-ri, Cho Hyo-joo e Jang Sel-gi; Jung Min-Young, Jeon Yu-Gyeong (Choi Yu-ri) e Yoon-Jin Ko; Shin-Ji Kim, Soo-Jeong Park (Kang Chae-Rim) e Moon-Eun ju (Ji So-yun).
Técnico: Shin Sang-Woo.
Onde assistir a Brasil x Coreia do Sul
- A TV Globo, o SporTV e a GE TV anunciam a transmissão.
Como chegam Brasil x Coreia do Sul
Brasil
A Seleção vem de três amistosos realizados nesta temporada. São duas derrotas (para Venezuela e México) e uma vitória sobre a Costa Rica.
Agora, o técnico Arthur Elias observará novas peças visando a Copa 2027. A zagueira Paloma Maciel (do Cruzeiro) e a lateral Raissa Bahia (do Palmeiras) estão entre as novidades.
Coreia do Sul
As sul-coreanas conquistaram a classificação à Copa de 2027. A vaga veio após a goleada sobre o Uzbequistão, por 6 a 0, em março.
Agora, com a vaga garantida, a Coreia do Sul poderá se preparar mirando o Mundial. Por conta disso, optou pela participação na Fifa Series.
Ingressos para Brasil x Coreia do Sul
As entradas serão vendidas pelo aplicativo Face Pass. Nos setores Norte e Sul, os ingressos custam R$30 (meia) e R$60 (inteira). No setor Leste, os valores são R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). E, por fim, no Oeste, serão R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira).
Os ingressos dão direito a assistir aos dois jogos do dia. Então, além da partida da Seleção Brasileira, o torcedor também pode ver o outro duelo da Fifa Series.
O que é a Fifa Series?
A Fifa Series é uma competição promovida pela Fifa que, neste ano, será realizada no Brasil. São quatro seleções (Brasil, Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá) na disputa em uma sede única. Todos os jogos ocorrem em abril e serão na Arena Pantanal, em Cuiabá.
A Fifa Series tem como intuito criar mais oportunidade de jogos entre seleções para promover equilíbrio competitivo, crescimento técnico e intercâmbio intercontinental.