Brasil x Canadá: tudo sobre o jogo da 3ª rodada da Fifa Series. - / Arte GZH

A Seleção Brasileira Feminina enfrenta o Canadá neste sábado (18), às 22h30min, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O duelo é válido pela terceira rodada da Fifa Series. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Brasil x Canadá

Brasil: Lelê (Camila); Isa Haas, Mariza (Lauren) e Thais Ferreira (Paloma Maciel); Aline Gomes (Gabi Portilho), Angelina, Duda Sampaio e Yasmim; Marília (Dudinha), Tainá Maranhão e Gio Garbelini. Técnico: Arthur Elias.

Canadá: Sheridan (Dangelo); Sydney Collins, Zadorsky (Buchanan), Jayde Riviere e Janine Sonis (Vanessa Gilles); Alidou, Olivia Smith (Julia Grosso), Cloe Lacasse (Simi Awujo), Jessie Fleming e Carly Wickeneheiser (Emma Regan); Evelyne Viens (Delaney Pridham). Técnica: Casey Stoney.

Arbitragem para Brasil x Canadá

Ainda não divulgada pela Fifa.

Onde assistir a Brasil x Canadá

A TV Globo, o SporTV e a GE TV anunciam a transmissão.

Como chegam Brasil x Canadá

Brasil

A Seleção vem de duas vitórias por goleada na Fifa Series. Na estreia, fez 5 a 1 sobre a Coreia do Sul. Depois, na segunda rodada, aplicou 6 a 1 na Zâmbia. Agora, se vencer o Canadá será campeão.

Canadá

As canadenses também estão invictas na Fifa Series. Na primeira amostragem, aplicaram 4 a 0 na Zâmbia. E, depois, venceram a Coreia do Sul por 3 a 1. Com os mesmos seis pontos do Brasil, estão na vice-liderança pelos critérios de desempate. Agora, também buscam a vitória para se sagrarem campeãs.

Ingressos para Brasil x Canadá

As entradas serão vendidas pelo aplicativo Face Pass. Nos setores Norte e Sul, os ingressos custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). No setor Leste, os valores são R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira). E, por fim, no Oeste, serão R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira).

Os ingressos dão direito a assistir aos dois jogos do dia. Então, além da partida da Seleção Brasileira, o torcedor também pode ver o outro duelo da Fifa Series.

O que é a Fifa Series?

A Fifa Series é uma competição promovida pela Fifa que, neste ano, será realizada no Brasil. São quatro seleções (Brasil, Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá) na disputa, em uma sede única. Todos os jogos ocorrem em abril, na Arena Pantanal, em Cuiabá.