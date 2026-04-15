Brasil já enfrentou 25 seleções na Era Arthur Elias; veja o aproveitamento

Brasil venceu a Zâmbia na última terça-feira (14). Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira já enfrentou 25 adversários desde que Arthur Elias assumiu o comando, em 2023. Até então, são 45 jogos realizados, com 29 vitórias, cinco empates e 11 derrotas.

Uma estatística que chama a atenção é acerca dos resultados. De todos os rivais enfrentados, apenas a Noruega não perdeu para o Brasil. Todos os outros, em algum momento, foram derrotados pela Seleção.

Entre os adversários, o Japão puxa a fila. São seis jogos entre as equipes, com três vitórias brasileiras, duas derrotas e um empate. A Colômbia vem na sequência, com cinco embates. Neste caso, são dois triunfos do Brasil e três empates.

Outro número que chama a atenção é o número de gols feitos: 106, com uma média de 2,4 por jogo. Em relação à defesa, foram 46 sofridos.

Agora, o Brasil voltará a campo contra outro adversário que conhece bem: o Canadá. Na Era Arthur Elias, já foram três embates contra elas. O próximo será neste sábado (18), às 22h30min, pela Fifa Series. Se vencer, a Seleção será campeã.

Todos os adversários do Brasil:

Japão

3 vitórias

2 derrotas

1 empate

11 gols do Brasil

10 gols do Japão

Colômbia

2 vitórias

3 empates

9 gols do Brasil

6 gols da Colômbia

Estados Unidos

3 derrotas

1 vitória

5 gols dos Estados Unidos

2 gols do Brasil

Canadá

1 vitória

1 derrota

1 empate

2 gols do Brasil

3 gols do Canadá

México

1 vitória

1 derrota

3 gols do Brasil

1 gol do México

Jamaica

2 vitórias

8 gols do Brasil

Espanha

1 derrota

1 vitória

4 gols do Brasil

4 gols da Espanha

França

1 vitória

1 derrota

3 gols do Brasil

3 gols da França

Austrália

2 vitórias

5 gols do Brasil

2 gols da Austrália

Venezuela

1 vitória

1 derrota

3 gols do Brasil

2 gols da Venezuela

Nicarágua

1 vitória

4 gols do Brasil

Porto Rico

1 vitória

1 gol do Brasil

Panamá

1 vitória

5 gols do Brasil

Argentina

1 vitória

5 gols do Brasil

1 gol da Argentina

Bolívia

1 vitória

6 gols do Brasil

Paraguai

1 vitória

4 gols do Brasil

1 gol do Paraguai

Uruguai

1 vitória

5 gols do Brasil

1 gol do Uruguai

Inglaterra

1 vitória

2 gols do Brasil

1 gol da Inglaterra

Itália

1 vitória

1 gol do Brasil

Noruega

1 derrota

3 gols da Noruega

1 gol do Brasil

Portugal

1 vitória

5 gols do Brasil

Costa Rica

1 vitória

5 gols do Brasil

2 gols da Costa Rica

Coreia do Sul

1 vitória

5 gols do Brasil

1 gol da Coreia do Sul

Zâmbia

1 vitória

6 gols do Brasil

1 gol da Zâmbia

Nigéria