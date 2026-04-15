Brasil já enfrentou 25 seleções na Era Arthur Elias; veja o aproveitamento

A Seleção Brasileira já enfrentou 25 adversários desde que Arthur Elias assumiu o comando, em 2023. Até então, são 45 jogos realizados, com 29 vitórias, cinco empates e 11 derrotas.
Uma estatística que chama a atenção é acerca dos resultados. De todos os rivais enfrentados, apenas a Noruega não perdeu para o Brasil. Todos os outros, em algum momento, foram derrotados pela Seleção.
Entre os adversários, o Japão puxa a fila. São seis jogos entre as equipes, com três vitórias brasileiras, duas derrotas e um empate. A Colômbia vem na sequência, com cinco embates. Neste caso, são dois triunfos do Brasil e três empates.
Outro número que chama a atenção é o número de gols feitos: 106, com uma média de 2,4 por jogo. Em relação à defesa, foram 46 sofridos.
Agora, o Brasil voltará a campo contra outro adversário que conhece bem: o Canadá. Na Era Arthur Elias, já foram três embates contra elas. O próximo será neste sábado (18), às 22h30min, pela Fifa Series. Se vencer, a Seleção será campeã.
Todos os adversários do Brasil:
Japão
- 3 vitórias
- 2 derrotas
- 1 empate
- 11 gols do Brasil
- 10 gols do Japão
Colômbia
- 2 vitórias
- 3 empates
- 9 gols do Brasil
- 6 gols da Colômbia
Estados Unidos
- 3 derrotas
- 1 vitória
- 5 gols dos Estados Unidos
- 2 gols do Brasil
Canadá
- 1 vitória
- 1 derrota
- 1 empate
- 2 gols do Brasil
- 3 gols do Canadá
México
- 1 vitória
- 1 derrota
- 3 gols do Brasil
- 1 gol do México
Jamaica
- 2 vitórias
- 8 gols do Brasil
Espanha
- 1 derrota
- 1 vitória
- 4 gols do Brasil
- 4 gols da Espanha
França
- 1 vitória
- 1 derrota
- 3 gols do Brasil
- 3 gols da França
Austrália
- 2 vitórias
- 5 gols do Brasil
- 2 gols da Austrália
Venezuela
- 1 vitória
- 1 derrota
- 3 gols do Brasil
- 2 gols da Venezuela
Nicarágua
- 1 vitória
- 4 gols do Brasil
Porto Rico
- 1 vitória
- 1 gol do Brasil
Panamá
- 1 vitória
- 5 gols do Brasil
Argentina
- 1 vitória
- 5 gols do Brasil
- 1 gol da Argentina
Bolívia
- 1 vitória
- 6 gols do Brasil
Paraguai
- 1 vitória
- 4 gols do Brasil
- 1 gol do Paraguai
Uruguai
- 1 vitória
- 5 gols do Brasil
- 1 gol do Uruguai
Inglaterra
- 1 vitória
- 2 gols do Brasil
- 1 gol da Inglaterra
Itália
- 1 vitória
- 1 gol do Brasil
Noruega
- 1 derrota
- 3 gols da Noruega
- 1 gol do Brasil
Portugal
- 1 vitória
- 5 gols do Brasil
Costa Rica
- 1 vitória
- 5 gols do Brasil
- 2 gols da Costa Rica
Coreia do Sul
- 1 vitória
- 5 gols do Brasil
- 1 gol da Coreia do Sul
Zâmbia
- 1 vitória
- 6 gols do Brasil
- 1 gol da Zâmbia
Nigéria
- 1 vitória
- 1 gol do Brasil