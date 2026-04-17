Brasil-Far x Coritiba: tudo sobre o jogo da 4ª rodada do Brasileirão Feminino A-3. - / Arte GZH

O Brasil de Farroupilha enfrenta o Coritiba no próximo domingo (19), às 15h, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. O duelo é válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino A-3. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Brasil-Far x Coritiba

Brasil-Far: Dani Soares; Ju Goes, Almada, Carol Trezzi e Luana Napoli; Maju, Tayla (Linares) e Karol; Nicole Neres (Yasmin), Marcela e Luz (Gabizinha). Técnico: Leonardo Antunes.

Coritiba: Amanda Inácio; Correia, Alê, Thamirys e Karol Pavarin; Fran Baldez, Joyce e Duda; D'Oliveira, Iasmyn e Brendha. Técnico: Rafa Lopes.

Arbitragem para Brasil-Far x Coritiba

Andressa Hartmann (RS), auxiliada por Ariela Duarte da Silveira (RS) e Tais Regina Ruver (RS).

Onde assistir a Brasil-Far x Coritiba

O Brasil-Far anuncia a transmissão no seu canal do Youtube.

Como chegam Brasil-Far x Coritiba

Brasil-Far

O Rubro-verde iniciou a Série A-3 com 44% de aproveitamento. Até então, acumula uma derrota para o Criciúma (1x0), uma vitória sobre o Mauaense-SP (1x0) e um empate com o Coritiba (0x0). Assim, soma quatro pontos e está em terceiro lugar.

Para enfrentar o Coritiba, o Brasil-Far terá o retorno da lateral-esquerda Luana Napoli. Ela cumpriu suspensão automática na última rodada e agora está à disposição.

Coritiba

As Gurias do Coxa são as únicas invictas no Grupo A-4. Na largada do Brasileirão, venceram o Mauaense-SP (3x0) e o Criciúma (1x0). Depois, empataram com o Brasil-Far (0x0). Com isso, estão na liderança da chave.

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Ingressos para Brasil-Far x Coritiba

Sócios têm entrada gratuita. Demais torcedores terão de adquirir o ingresso por R$ 20.

Regulamento do Brasileirão Feminino A-3

Serão 32 times na disputa. Na fase inicial, as equipes foram divididas em grupos, por região, e se enfrentarão em turno e returno. Os dois melhores de cada chave avançam aos mata-matas.

Oitavas, quartas, semis e final serão disputadas em jogos de ida e volta. Em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.