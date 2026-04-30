Brasil-Far perde para o Prosperidade-ES nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil Feminina

O Brasil de Farroupilha se despediu de mais uma competição nacional. Nesta quarta-feira (29), o Rubro-verde perdeu para o Prosperidade-ES nos pênaltis, por 4 a 3, após empate em 0 a 0 no tempo normal.
O duelo foi válido pela primeira fase da Copa do Brasil Feminina e realizado no Municipal Almiro Ofranti, em Vargem Alta. Com o resultado, o Brasil-Far também desperdiçou a chance de embolsar R$ 70 mil pela classificação.
Agora, a equipe da Serra volta a campo no sábado (2), às 15h, apenas para cumprir tabela pela Série A-3 do Brasileirão Feminino. O jogo ocorre no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.