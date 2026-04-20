Brasil-Far perde para o Coritiba e segue fora da zona de classificação no Brasileirão Feminino A-3

Brasil-Far perdeu em casa para o Coritiba. Luiz Erbes / Brasil-Far/Divulgação

O Brasil de Farroupilha se complicou na disputa do Brasileirão Feminino A-3. No último domingo (19), o Rubro-verde perdeu para o Coritiba, por 1 a 0, no Estádio das Castanheiras. O gol foi de Camylle.

Com o resultado, o time da Serra segue fora da zona de classificação. Agora, são cinco pontos a menos que o Criciúma, vice-líder do Grupo A-4. Assim, o Brasil-Far não mais de si para avançar.

Leia Mais Inter e Grêmio vencem na estreia do Gauchão Feminino sub-15; veja os resultados

Para ter chances de estar nos mata-matas, precisará vencer e secar o rival de Santa Catarina. Na próxima rodada, o Rubro-verde tem de bater o Mauaense-SP e torcer para que o Criciúma perca para o Coritiba. Se esse cenário acontecer, a diferença diminui para dois pontos.

Na última rodada, há o embate direto entre Brasil-Far e Criciúma. No primeiro turno, o time catarinense levou a melhor e venceu por 1 a 0, em casa. Agora, o duelo será em Farroupilha.

Qual o primeiro passo?

Tudo passa pelos jogos da quinta rodada. Brasil-Far e Mauaense-SP se enfrentam na sexta-feira (24), às 15h, no Pedro Benedetti, em Mauá. Enquanto o duelo entre Criciúma e Coritiba ocorre no domingo (26), às 15h, no CT Antenor Angeloni, em Santa Catarina.

Como funciona?

São 32 times na disputa do Brasileirão Feminino A-3. Na fase inicial, as equipes foram divididas em grupos, por região, e se enfrentarão em turno e returno. Os dois melhores de cada chave avançam aos mata-matas.