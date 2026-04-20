Futebol feminino

Ficou difícil
Notícia

Brasil-Far perde para o Coritiba e segue fora da zona de classificação no Brasileirão Feminino A-3

Rubro-verde, agora, precisa vencer e secar os adversários diretos para ter chances de avançar

Carolina Freitas

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