Brasil-Far empata com o Mauaense-SP e não tem mais chances de classificação no Brasileirão Feminino A-3

O Brasil de Farroupilha se despediu do Brasileirão Feminino A-3 mais cedo. Na tarde desta sexta-feira (25), o Rubro-verde apenas empatou com o lanterna Mauaense-SP, em 2 a 2, e findou suas chances de classificação. A partida foi realizada no Pedro Benedetti, em Mauá.
A equipe paulista saiu na frente, com Isabely, aos 8 minutos do primeiro tempo. No entanto, o time serrano buscou a virada, com Almada e Nicole Neres. Nos acréscimos da etapa final, porém, viu o Mauaense buscar o empate, com Ana Luiza, de pênalti.
O Brasil-Far, que segue na terceira colocação do Grupo A-4, tinha de fazer sua parte e torcer contra o Criciúma. No entanto, como não conseguiu voltar com a vitória na bagagem, acabou definindo os classificados com uma rodada de antecedência. Além do time catarinense, o Coritiba também avança.
Agora, o Rubro-verde apenas cumpre tabela diante do Criciúma, no próximo sábado (2), às 15h, no Estádio das Castanheiras. Antes disso, entra em campo pela Copa do Brasil, contra o Prosperidade, na próxima quarta-feira (29), fora de casa.