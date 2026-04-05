Brasil-Far empata com o Coritiba pelo Brasileirão Feminino A-3 

O Brasil de Farroupilha conquistou mais um ponto na disputa do Brasileirão Feminino A-3. Em duelo válido pela terceira rodada, o Rubro-verde empatou em 0 a 0 com o Coritiba, no último sábado (4), fora de casa.
Com o resultado, o time da Serra assumiu momentaneamente a vice-liderança do Grupo A-4, com quatro pontos. Agora, para manter a posição, terá de torcer contra o Criciúma nesta segunda-feira (6), às 19h, diante do Mauaense-SP.
Apenas os dois melhores de cada chave avançam aos mata-matas. E os quatro times semifinalistas conquistarão o acesso à Segunda Divisão.
Próximo desafio
Sonhando com uma possível ascensão nacional, o Brasil-Far volta a campo em 19 de abril. O duelo contra o Coritiba será às 15h, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.