Brasil-Far empata com o Coritiba pelo Brasileirão Feminino A-3 

Rubro-verde arrancou um ponto do líder na terceira rodada. Matheus Meneses / Divulgação/Brasil-Far

O Brasil de Farroupilha conquistou mais um ponto na disputa do Brasileirão Feminino A-3. Em duelo válido pela terceira rodada, o Rubro-verde empatou em 0 a 0 com o Coritiba, no último sábado (4), fora de casa.

Com o resultado, o time da Serra assumiu momentaneamente a vice-liderança do Grupo A-4, com quatro pontos. Agora, para manter a posição, terá de torcer contra o Criciúma nesta segunda-feira (6), às 19h, diante do Mauaense-SP.

Apenas os dois melhores de cada chave avançam aos mata-matas. E os quatro times semifinalistas conquistarão o acesso à Segunda Divisão.

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