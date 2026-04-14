Brasil e Zâmbia se enfrentaram apenas uma vez no futebol feminino; relembre 

A Seleção Brasileira reencontrará a Zâmbia nesta terça-feira (14), a partir das 22h30min, na Arena Pantanal. O duelo será apenas o segundo entre as equipes na história do futebol feminino.
A última (e única) vez que estiveram frente a frente foi em 2021. Pelos Jogos Olímpicos, o Brasil conquistou a vitória por 1 a 0, com gol de Andressa Alves. O triunfo classificou a Seleção às quartas de final. Enquanto a Zâmbia caiu na primeira fase.
A escalação brasileira, comandada por Pia Sundhage, tinha: Bárbara; Letícia Santos, Poliana (Bruna Benites), Rafaelle e Jucinara; Formiga (Júlia Bianchi), Angelina, Andressa Alves (Debinha) e Marta (Duda Francelino); Ludmila (Geyse) e Bia Zaneratto (Gio Garbelini).
Agora, no grupo de Arthur Elias, são apenas três remanescentes. A volante Angelina e as atacantes Ludmila e Gio Garbelini são as únicas que ficarão à disposição para o duelo da Fifa Series.
Enquanto do lado adversário o time de Bruce Mwape tinha: Nali (Musole); Belemu, Musase, Mweemba e Tembo; Ireen Lungu, Grace Chanda, Chitundu (Phiri), Lubanji e Kundananji (Katongo); Barbra Branda.
Agora, para o reencontro com o Brasil, a goleira Nali, a lateral Belemu, a zagueira Musase, a zagueira Phiri e a centroavante Barbra Banda devem estar em campo.
Tudo se define a partir das 22h30min diante do torcedor brasileiro em Cuiabá. Se vencer, a Seleção emenda o segundo triunfo consecutivo na Fifa Series.