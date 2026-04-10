Brasil e Coreia do Sul já se enfrentaram duas vezes no futebol feminino; relembre

Marta e Formiga marcaram os gols do Brasil no segundo jogo da história diante da Coreia do Sul. Divulgação / FIFA.com

A Seleção Brasileira abrirá a Fifa Series diante da Coreia do Sul. O duelo ocorre às 22h30min deste sábado (11), na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Esta será a terceira vez que as seleções ficarão frente a frente. Os dois embates anteriores haviam sido realizados pela Copa do Mundo. E ambos terminaram com vitória brasileira.

Em 21 de setembro de 2003, a Seleção abriu o Mundial diante das sul-coreanas. Na ocasião, goleou por 3 a 0, com gols de Marta e Kátia Cilene, duas vezes.

Aquela escalação também tinha a volante Formiga e a ex-lateral Rosana Augusto, que atualmente treina o Palmeiras. O Brasil era treinado por Paulo Gonçalves.

A Seleção chegou às quartas de final daquela Copa do Mundo, quando foi derrotada pela Suécia, por 2 a 1. Ao longo da competição, somou duas vitórias, um empate e um tropeço. Além de nove gols marcados e três sofridos.

Duelo recente

O outro encontro entre Brasil e Coreia do Sul foi mais recente. No Mundial de 2015, as equipes duelaram, novamente, pela primeira rodada. Desta vez, a vitória brasileira veio por 2 a 0, com gols das históricas Formiga e Marta.

Aquela Seleção também despediu-se do Mundial nas quartas. Ao todo, foram três vitórias e uma derrota, com quatro gols marcados e um sofrido.

E agora?

Desta vez, as equipes se enfrentam sem a pressão de uma Copa do Mundo. Na Arena Pantanal, entrarão em campo em ritmo de preparação para a competição do ano que vem.