Bayern de Munique e Barcelona se enfrentam neste sábado (25), às 13h15min, pela semifinal da Champions League Feminina. O jogo ocorre no FC Bayern Campus, em Munique.
Escalações para Bayern de Munique x Barcelona
Bayern de Munique: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles e Simon; Kakounan e Stanway; Dallmann, Tanikawa e Kett; Pernille Harder. Técnico: Jose Barcala.
Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León e Brugts; Vicky López, Patri Guijarro e Alexia Putellas; Graham Hansen, Cláudia Pina e Pajor. Técnico: Pere Romeu.
Arbitragem para Bayern de Munique x Barcelona
Ivana Martinčić (CRO) auxiliada por Maja Petravić (CRO) e Ivona Pejić (CRO). VAR: Ivan Bebek (CRO).
Onde assistir a Bayern de Munique x Barcelona
A partida será transmitida ao vivo pela Disney+.