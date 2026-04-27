Bahia x Grêmio: tudo sobre o jogo da 8ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Bahia na próxima terça-feira (28), às 18h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O duelo é válido pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Bahia x Grêmio

Bahia: Yanne; Dan, Nalon, Tchula e Carol Martins (Mila Santos); Suelen (Angela), Raquel e Cássia; Dani Silva (Wendy), Roque e Gica. Técnico: Felipe Freitas.

Grêmio: Lucilene; Rodríguez, Mónica Ramos e Day Silva; Dani Barão, Rafa Marques, Camila Pini, Iara e Camila Arrieta; Giovaninha e Leidiane. Técnica: Jéssica de Lima.

Arbitragem para Bahia x Grêmio

Andreza Helena de Siqueira (MG), auxiliada por Patricia dos Reis do Nascimento (BA) e Jessica Alves da Costa Almeida (BA).

Onde assistir a Bahia x Grêmio

A NSports anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Bahia x Grêmio

Bahia

As Mulheres de Aço vêm de vitória sobre o Flamengo, por 3 a 1, e seguem a um ponto dos líderes do Brasileirão Feminino — estão com 15, no quarto lugar. O Bahia soma cinco triunfos e duas derrotas ao longo da competição.

Grêmio

As Mosqueteiras perderam para o São Paulo, por 3 a 1, na última rodada. Com isso, seguem longe da zona de classificação. O Grêmio é o 12º colocado, com sete pontos — são quatro a menos do que o Inter, primeiro no G-8. Ao longo da competição, o Tricolor soma duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

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Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.

Os dois piores times serão rebaixados à Série A-2. Será a última edição com essa determinação. Em 2027, serão quatro equipes passando pelo descenso.