Atacante Gisele chega a 50 jogos com a camisa do Grêmio; veja os números

A atacante Gisele atingiu uma marca importante com a camisa do Grêmio. No triunfo sobre o Vitória, por 3 a 0, na última sexta-feira (3), ela completou 50 jogos pelo clube.
Agora, ela entra para uma seleta lista de atletas das Mosqueteiras. Além de Gisele, apenas 19 gurias já alcançaram essa marca com a camisa tricolor.
No clube desde 2023, Gisele chegou a Porto Alegre para integrar as categorias, mas logo chamou a atenção do time principal e, naquele mesmo ano, recebeu suas primeiras oportunidades entre as adultas. No Gauchão, disputou dois jogos e marcou um gol. À época, com apenas 16 anos.
No ano seguinte, Gisele começou a ser mais frequente na equipe de Thaissan Passos e foi titular na conquista da Ladies Cup. E, em 2025, se afirmou definitivamente na equipe profissional. Naquela temporada, disputou todos os jogos do Brasileirão.
Agora, chegou a 50 partidas com a camisa gremista. Além de oito gols, cinco assistências e dois títulos do Gauchão. Com apenas 18 anos, Gisele tem vínculo com o Grêmio até dezembro deste ano.
Jogadoras com mais partidas pelo Grêmio
- 103 jogos - Tchula
- 100 jogos - Shashá
- 97 jogos - Dani Barão
- 96 jogos - Pri Back
- 86 jogos - Mónica Ramos
- 84 jogos - Rafa Levis
- 72 jogos - Gabizinha e Jessica Peña
- 71 jogos - Cássia
- 63 jogos - Lorena e Raissa
- 60 jogos - Caty, Raissa Bahia e Giovaninha
- 57 jogos - Sinara e Jissele Machado
- 55 jogos - Karina Balestra e Bruna Flôr
- 51 jogos - Pati Maldaner
- 50 jogos - Gisele
Números de Gisele pelo Grêmio
- 50 jogos
- 8 gols
- 5 assistências
- bicampeã gaúcha (2024 e 2025)
- campeã da Ladies Cup (2024)
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