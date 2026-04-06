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Atacante Gisele chega a 50 jogos com a camisa do Grêmio; veja os números

Com 18 anos, atleta vai para sua terceira temporada como profissional do Tricolor 

Carolina Freitas

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