Atacante Gisele chega a 50 jogos com a camisa do Grêmio; veja os números

Gisele recebeu suas primeiras chances no profissional em 2023. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

A atacante Gisele atingiu uma marca importante com a camisa do Grêmio. No triunfo sobre o Vitória, por 3 a 0, na última sexta-feira (3), ela completou 50 jogos pelo clube.

Agora, ela entra para uma seleta lista de atletas das Mosqueteiras. Além de Gisele, apenas 19 gurias já alcançaram essa marca com a camisa tricolor.

No clube desde 2023, Gisele chegou a Porto Alegre para integrar as categorias, mas logo chamou a atenção do time principal e, naquele mesmo ano, recebeu suas primeiras oportunidades entre as adultas. No Gauchão, disputou dois jogos e marcou um gol. À época, com apenas 16 anos.

No ano seguinte, Gisele começou a ser mais frequente na equipe de Thaissan Passos e foi titular na conquista da Ladies Cup. E, em 2025, se afirmou definitivamente na equipe profissional. Naquela temporada, disputou todos os jogos do Brasileirão.

Agora, chegou a 50 partidas com a camisa gremista. Além de oito gols, cinco assistências e dois títulos do Gauchão. Com apenas 18 anos, Gisele tem vínculo com o Grêmio até dezembro deste ano.

Jogadoras com mais partidas pelo Grêmio

103 jogos - Tchula

100 jogos - Shashá

97 jogos - Dani Barão

96 jogos - Pri Back

86 jogos - Mónica Ramos

84 jogos - Rafa Levis

72 jogos - Gabizinha e Jessica Peña

71 jogos - Cássia

63 jogos - Lorena e Raissa

60 jogos - Caty, Raissa Bahia e Giovaninha

57 jogos - Sinara e Jissele Machado

55 jogos - Karina Balestra e Bruna Flôr

51 jogos - Pati Maldaner

50 jogos - Gisele

Números de Gisele pelo Grêmio

50 jogos

8 gols

5 assistências

bicampeã gaúcha (2024 e 2025)

campeã da Ladies Cup (2024)