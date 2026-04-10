Atacante ex-Inter é cortada da Seleção Brasileira; saiba o motivo

Jheniffer não ficará à disposição para os jogos da data Fifa. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

O técnico Arthur Elias teve mais uma baixa para a disputa da Fifa Series. A atacante Jheniffer sofreu uma lesão e será substituída por Evelin, do Santos, que estava com a seleção sub-20 nos Estados Unidos. O anúncio ocorreu na noite desta sexta-feira (10).

De acordo com o comunicado da CBF, Jheniffer teve uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo. Com isso, não terá condições de disputar os próximos amistosos da Seleção Brasileira Feminina.

Além da ex-atacante do Inter, Arthur Elias também não poderá contar com a goleira Lorena. A jogadora sofreu uma lesão no quadril esquerdo e teve de ser substituída por Camila, do Cruzeiro.

Assim, com as duas mudanças, o Brasil se prepara para duelar com a Coreia do Sul, neste sábado (11), às 22h30min, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Depois, em 14 de abril, o jogo é com a Zâmbia. E, por fim, a série de partidas se encerra contra o Canadá, em 18 de abril.

Confira a nota da CBF

O técnico Arthur Elias convocou a atacante Evelin, do Santos, para integrar a Seleção Feminina Principal durante a disputa do FIFA Series.

Evelin está com a Seleção Feminina Sub-20 em Kansas, nos Estados Unidos, para dois amistosos com as estadunidenses. Ela seguirá diretamente para Cuiabá, no Mato Grosso, onde a Amarelinha está concentrada.