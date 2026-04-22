Atacante do Inter comemora vitória no Brasileirão Feminino e dá recado: "Muita gente precisa confiar um pouquinho em nós"

Darlene marcou o segundo gol do Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas expulsaram a pressão do ambiente, derrotaram o então invicto Cruzeiro e voltaram à zona de classificação do Brasileirão Feminino. O triunfo por 2 a 1 foi conquistado na noite desta terça-feira (21), na Arena do Jacaré, em Minas Gerais.

Valéria Cantuário, no primeiro tempo, e Darlene, no segundo, marcaram os gols da vitória. Rafa Levis descontou para as Cabulosas.

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— Primeiramente, estou muito feliz, porque hoje eu consegui fazer o gol e sair com a vitória. Nos outros, infelizmente, fiz o gol e não saí. Mas, o que importa sempre é a vitória, o gol é a consequência. Agora é trabalhar os erros que tivemos, mas também focar nos próximos jogos, porque estamos bem, a gente vem treinando bem. E agora é descansar — afirmou Darlene, em entrevista à NSports.

A atacante colorada também fez questão de mandar um recado aos que vinham criticando o time do Inter e subestimando a equipe treinada por Maurício Salgado.

— Nessa semana toda, inclusive no dia de hoje, a gente vem escutando muitas coisas negativas sobre o Inter, ninguém está respeitando a instituição do Inter. Tivemos muitas lesões, infelizmente o time não está da forma como queríamos — completou Darlene:

— A gente, tanto dentro quanto fora de campo, respeita qualquer clube. Mas acredito que muita gente precisa confiar um pouquinho em nós e parar de falar do Inter — concluiu.