Futebol feminino

Fala, Darlene
Notícia

Atacante do Inter comemora vitória no Brasileirão Feminino e dá recado: "Muita gente precisa confiar um pouquinho em nós"

Gurias Coloradas chegaram aos 11 pontos e assumiram a oitava colocação após o triunfo sobre o Cruzeiro 

Zero Hora

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