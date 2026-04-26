Atacante do Inter comemora gol e sequência positiva no Brasileirão Feminino: "Nos cobrávamos muito para isso"

Sole Jaimes (direita) marcou o gol das Gurias Coloradas. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas, enfim, emendaram uma sequência positiva no Brasileirão Feminino. Após a data Fifa, o Inter venceu o Cruzeiro, fora de casa, e, agora, o Juventude como mandante.

Os seis pontos alçaram o time ao sexto lugar e fizeram com que chegasse aos 14 pontos. Além de, claro, devolver a confiança à equipe de Maurício Salgado.

— A gente conversa muito, vínhamos fazendo as coisas certo e nos cobrávamos muito. Mas, graças a Deus, tudo foi se encaixando, conseguimos ter dois resultados positivos seguidos e espero que, daqui para frente, a sequência vá aumentando — afirmou a atacante Sole Jaimes.

A centroavante, inclusive, foi uma das protagonistas da vitória sobre o Juventude. Na noite deste sábado (25), marcou o gol do triunfo no Sesc Protásio Alves.

— Eu não estava conseguindo converter, mas no fim estava feliz porque vencíamos. Hoje era muito importante vencer, em casa, que não estávamos conseguindo. Então, é de muita importância e dá muita confiança — ressaltou a jogadora colorada.

Agora, o time de Maurício Salgado se prepara para mais um duelo longe de Porto Alegre — onde defende a campanha de melhor visitante do Brasileirão Feminino. O desafio será contra o Santos, na sexta-feira (1º), às 16h.