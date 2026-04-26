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Atacante do Inter comemora gol e sequência positiva no Brasileirão Feminino: "Nos cobrávamos muito para isso"

Sole Jaimes marcou o gol da vitória sobre o Juventude, na noite deste sábado (25), no Sesc

Carolina Freitas

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