Arthur Elias valoriza goleadas na Fifa Series e projeta duelo com o Canadá: "Precisamos levar como uma final"

Arthur Elias passando instruções para Ludmila e Mai. Lívias Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira apresenta bom desempenho e resultados positivos ao longo da data Fifa. Após golear Coreia do Sul e Zâmbia, a equipe de Arthur Elias se prepara para o último teste, diante do Canadá, no próximo sábado (18).

Se vencer a partida que se inicia às 22h30min, o Brasil será campeão da Fifa Series. O jogo será realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá.

— A gente espera um jogo muito duro, e que precisamos levar como uma final. Então, é aproveitar cada experiência que temos, em cada data Fifa, em cada confronto, para tirar desses jogos um aprendizado e a gente vai encarar como uma partida que é, uma final, para sairmos campeões — enfatizou o técnico Arthur Elias.

— Quando a gente cria inúmeras oportunidades de gol, fora esses seis gols, e não cede tantas para o adversário, acredito que jogamos muito bem como um todo dentro da proposta. Obviamente que se fosse um jogo eliminatório de Copa do Mundo, a estratégia seria um pouco diferente, mas fizemos ajustes importantes também durante a partida — afirmou.

Os duelos também serviram para que novas atletas ganhassem oportunidade. A zagueira Paloma Maciel, a lateral Raissa Bahia e a atacante Evelin Bonifácio puderam estrear com a camisa canarinho.

— O sentimento é que as atletas têm aproveitado muito bem essa data Fifa, tanto nos treinamentos quanto nos jogos. E é incrível, porque é uma mudança grande, de convocação a convocação. Jogadoras que já vêm há mais tempo, mas estreias também. Estou bem satisfeito — ressaltou Arthur Elias.