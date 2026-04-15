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Arthur Elias valoriza goleadas na Fifa Series e projeta duelo com o Canadá: "Precisamos levar como uma final"

Equipes se enfrentam no próximo sábado (18), às 22h30min, na Arena Pantanal

Carolina Freitas

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