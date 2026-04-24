Arsenal x Lyon: tudo sobre o jogo pela Champions League Feminina. - / Arte GZH

Arsenal e Lyon se enfrentam neste domingo (26), às 11h30min, pelas semifinais da Champions League Feminina. O jogo ocorre na Borehamwood Football Club, em Borehamwood.

Escalações para Arsenal x Lyon

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Wubben-Moy, Catley e McCabe; Little, Alessia Russo e Mariona Caldentey; Smith, Foord e Blackstenius. Técnica: Renée Slegers.

Lyon: Endler; Lawrence, Renard, Engen e Bacha; Heaps, Korbin Shrader e Yohannes; Diani, Brand e Hegerberg. Técnico: Jonatan Giráldez.

Arbitragem para Arsenal x Lyon

Désirée Blanco (SUI) auxiliada por Linda Schmid (SUI) e Susanne Küng (SUI). VAR: Fedayi San (SUI).

Onde assistir a Arsenal x Lyon