"Ainda nem acredito que estou aqui na Seleção", diz atacante ex-Inter durante a Fifa Series

Tainá Maranhão marcou um dos gols sobre a Coreia do Sul. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A atacante Tainá Maranhão vem conquistando seu espaço na Seleção Brasileira. Com 21 anos, já soma quatro convocações, com sete jogos e dois gols na Era Arthur Elias.

— É um sonho tudo o que estou vivendo. Ainda nem acredito que estou aqui na Seleção. É uma honra. Sempre vai ser uma honra. Então, ainda vejo a Copa um pouco distante, mais como um sonho. Mas com certeza trabalho todos os dias para ter a oportunidade de estar lá — afirmou Tainá Maranhão, em entrevista coletiva na última segunda-feira (13).

Parceria no Palmeiras

O gol de Maranhão, que fechou a vitória sobre a sul-coreanas, também ficou marcado como o centésimo da Era Arthur Elias. E veio com uma assistência de Raissa Bahia, consolidando a parceria que se repete no Palmeiras.

— É muito importante, porque a gente se conhece. Ela sabe que eu vou correr naquele espaço, que eu vou estar ali. Então acho que facilita um pouco do processo — disse a ex-atacante do Inter.