"Ainda nem acredito que estou aqui na Seleção", diz atacante ex-Inter durante a Fifa Series

A atacante Tainá Maranhão vem conquistando seu espaço na Seleção Brasileira. Com 21 anos, já soma quatro convocações, com sete jogos e dois gols na Era Arthur Elias.
Na goleada sobre a Coreia do Sul, por 5 a 1, pôde deixar a sua marca. Agora, estará à disposição para o duelo diante da Zâmbia, nesta terça-feira (14), pela segunda rodada da Fifa Series.
— É um sonho tudo o que estou vivendo. Ainda nem acredito que estou aqui na Seleção. É uma honra. Sempre vai ser uma honra. Então, ainda vejo a Copa um pouco distante, mais como um sonho. Mas com certeza trabalho todos os dias para ter a oportunidade de estar lá — afirmou Tainá Maranhão, em entrevista coletiva na última segunda-feira (13).
Parceria no Palmeiras
O gol de Maranhão, que fechou a vitória sobre a sul-coreanas, também ficou marcado como o centésimo da Era Arthur Elias. E veio com uma assistência de Raissa Bahia, consolidando a parceria que se repete no Palmeiras.
— É muito importante, porque a gente se conhece. Ela sabe que eu vou correr naquele espaço, que eu vou estar ali. Então acho que facilita um pouco do processo — disse a ex-atacante do Inter.
Com Tainá Maranhão e Raissa Bahia, o Brasil terá mais um desafio diante do torcedor. Na Arena Pantanal, busca a segunda vitória na Fifa Series, para encaminhar o título da competição. O duelo contra a Zâmbia terá transmissão de GE TV e Sportv.