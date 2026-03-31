As Gurias Coloradas enfrentam o Vasco na próxima quinta-feira (2), às 15h, no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O duelo é válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino sub-20. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Vasco x Inter
Vasco: Belinha; Estephany Brito, Julia Assis (Ludmila), Betyna e Sarmento; Myla, Sophia Rafaela e Camilly; Ofredi, Ana Lyce (Helô) e Avril. Técnico: Marcelo Rabelo.
Inter: Camilly; Duda Freitas, Gi Mazzoti, Alemoa (Sarah) e Laura Rodrigues; Pietra, Myka e Stephanie; Canhota (Joana), Gabi Inácio e Laurinha (Alice). Técnico: David da Silva.
Arbitragem para Vasco x Inter
- Michael Leal de Moura (RJ), auxiliado por Gabrielle da Silva Felizardo (RJ) e Karolaynne da Conceicao Martins Garcia (RJ).
Onde assistir a Vasco x Inter
- A CBF TV anuncia a transmissão no Youtube.
Como chegam Vasco x Inter
Vasco
A equipe carioca vem de duas vitórias sobre o Criciúma e, com isso, chegou aos sete pontos. Atualmente, o Vasco é o vice-líder do Grupo C. Agora, se vencer o Inter, assume a primeira posição.
Inter
As Gurias Coloradas vêm de derrota para o Grêmio, mas seguem na liderança do Grupo C, com nove pontos. Agora, seguem dependendo apenas de si para avançar às quartas de final. E, se vencerem, já encaminham a classificação.
Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20
Serão 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Se classificam às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.
A partir de então, se iniciam os mata-matas, que serão disputados em partidas de ida e volta até a final. Em caso de empate nestas fases, a definição do classificado será nos pênaltis.