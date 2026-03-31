Vasco x Inter: tudo sobre o jogo da 5ª rodada do Brasileirão Feminino sub-20. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Vasco na próxima quinta-feira (2), às 15h, no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O duelo é válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino sub-20. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Vasco x Inter

Vasco: Belinha; Estephany Brito, Julia Assis (Ludmila), Betyna e Sarmento; Myla, Sophia Rafaela e Camilly; Ofredi, Ana Lyce (Helô) e Avril. Técnico: Marcelo Rabelo.

Inter: Camilly; Duda Freitas, Gi Mazzoti, Alemoa (Sarah) e Laura Rodrigues; Pietra, Myka e Stephanie; Canhota (Joana), Gabi Inácio e Laurinha (Alice). Técnico: David da Silva.

Arbitragem para Vasco x Inter

Michael Leal de Moura (RJ), auxiliado por Gabrielle da Silva Felizardo (RJ) e Karolaynne da Conceicao Martins Garcia (RJ).

Onde assistir a Vasco x Inter

A CBF TV anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Vasco x Inter

Vasco

A equipe carioca vem de duas vitórias sobre o Criciúma e, com isso, chegou aos sete pontos. Atualmente, o Vasco é o vice-líder do Grupo C. Agora, se vencer o Inter, assume a primeira posição.

Inter

As Gurias Coloradas vêm de derrota para o Grêmio, mas seguem na liderança do Grupo C, com nove pontos. Agora, seguem dependendo apenas de si para avançar às quartas de final. E, se vencerem, já encaminham a classificação.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20

Serão 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Se classificam às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.