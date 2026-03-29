Quem foram os três destaques do Grêmio na vitória sobre o Inter pelo Brasileirão Feminino

Tricolor se afastou da zona de rebaixamento do Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O primeiro Gre-Nal feminino de 2026 terminou com vitória gremista. Na tarde deste sábado (28), as Mosqueteiras superaram o Inter, por 2 a 1, e conquistaram os três pontos pela primeira vez no Brasileirão.

Com o resultado, o time gremista chegou aos quatro pontos conquistados e se afastou do Z-2, a zona de rebaixamento da competição nacional. Zero Hora elencou abaixo os três principais destaques da equipe. Confira:

Jéssica de Lima

Mesmo com o 1 a 1 no placar, o Grêmio foi dominado pelo Inter no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Tricolor retornou com duas modificações. Com as entradas de Camila Santos e Brenda Woch, as Mosqueteiras tiveram as melhores oportunidades e construíram a vantagem.

Com a técnica Jéssica de Lima no comando, foram duas partidas disputadas e quatro pontos conquistados, o que dá confiança de que a equipe pode se recuperar e alçar voos maiores na competição.

Gisele

Ainda que tenha aparecido pouco nos primeiros 45 minutos, a jovem de 18 anos levou bastante perigo ao adversário no segundo tempo. Teve fôlego para fazer jogadas em velocidade e arriscar até o apito final.

— A gente sabia que seria um jogo difícil. Lutamos até o fim e conseguimos sair com essa vitória. O grupo está muito unido. Vamos trabalhar para dar continuidade no Brasileirão — falou Gisele após a partida.

Brenda Woch

Chegou ao Tricolor no ano passado, mas sofreu uma grave lesão no joelho. Estreante em Gre-Nal, foi uma das novidades da treinadora gremista na volta do intervalo. Mostrou oportunismo e poder de decisão ao marcar o gol que garantiu os três pontos.