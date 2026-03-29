Futebol feminino

Fizeram a diferença
Notícia

Quem foram os três destaques do Grêmio na vitória sobre o Inter pelo Brasileirão Feminino

Placar de 2 a 1 foi construído com gols de Camila Pini e Brenda Woch

Zero Hora

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