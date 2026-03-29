Torcedor do Inter alega ser vítima de injúria racial; executiva do Grêmio nega 

Clássico Gre-Nal feminino foi além dos gramados. Inter / Divulgação

O clássico Gre-Nal feminino, disputado no sábado (28), terminou com boletim de ocorrência por uma suposta injúria racial. Um torcedor do Inter, identificado como Vinícius Nascimento da Cruz, 34 anos, diretor da organizada Camisa 12, relatou que foi discriminado por Bárbara Fonseca, executiva de futebol feminino do Grêmio.

— Na passagem pelos vestiários, a Bárbara estava na porta e discutiu com um funcionário do Inter. Eu cheguei e falei "Vai curtir tua vitória e fica na boa. Ganhou, faz parte, mas deixa o cara trabalhar, porque ele tá trabalhando e não tem nada a ver com o que ela tava dizendo". Falei isso para ela e nisso me mandou sair e disse "filho da puta, macaco filho da puta" — afirma o torcedor, em contato coma reportagem de Zero Hora.

— A Brigada Militar chegou e eu não falei mais nada para ela, porque que, querendo ou não, nós, como os negros, estamos acostumados, por mais que seja complicada a situação, a passar por diversas vezes tipos de preconceito. Falei apenas para a Brigada que queria fazer uma representação — complementa Vinícius.

Os dois foram até a 3ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Porto Alegre, no bairro Navegantes, e prestaram depoimento junto dos respectivos advogados. Bárbara Fonseca se manifestou e negou que tenha proferido qualquer injúria racial (veja a manifestação abaixo).

"Venho a público manifestar minha tristeza e indignação com o episódio ocorrido ontem, posteriormente à vitória do Grêmio no clássico Grenal pelo Campeonato Brasileiro Feminino.

Em meio à celebração pelo triunfo e à hostilidade por parte de torcedores adversários fui acusada por um deles, de forma inverídica e leviana, de ter proferido uma injúria racial. O racismo é um crime abominável e não condiz com os valores que defendo, como mulher de origens negras e atuante na luta contra o preconceito, seja no esporte ou em qualquer outro âmbito.

Prontamente os fatos foram esclarecidos com as autoridades, baseados em relatos de testemunhas que estavam presentes no local e atestam que o alegado pelo torcedor adversário não ocorreu. Lamento que isso tenha se dado em meio à alegria de uma vitória dentro de campo e reforço a importância da luta contra o racismo e qualquer tipo de discriminação, em todas as instâncias."

A reportagem segue em busca de mais detalhes sobre a versão da executiva de futebol do Grêmio.

Imagens sendo aguardadas

O Inter foi o mandante do Gre-Nal, mas o clássico foi disputado no Sesc Protásio. A polícia e as duas partes aguardam imagens do local para ver se existe uma prova flagrante do crime, conforme explicou o advogado Márcio Tubino, que representa a suposta vítima.

Foram ouvidas testemunhas de ambas as partes pela 3ª DPPA, mas, a partir de segunda-feira (30), o caso vai para a delegacia especializada em crimes raciais, que é a Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância).

— O delegado vai fazer o relatório final apontando se tem ou se não tem indício de que aconteceu, e depois vai para o Ministério Público, que deverá formalizar uma ação penal — explica Tubino.

Veja as demais notas oficiais

Camisa 12

"Na tarde deste sábado, no estádio do Sesc, estivemos presentes em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, entre Internacional e Grêmio, a qual terminou com vitória da equipe adversária.

Ao final do confronto, presenciamos um episódio lamentável. Ao invés de se limitar à comemoração do resultado, a diretora executiva de futebol da equipe adversária dirigiu-se a um de nossos diretores com as seguintes ofensas: “sai, filho da put*, macaco, filho da put*”.

Nós, uma torcida com 56 anos de história, sempre nos posicionamos a favor da igualdade e no combate a qualquer tipo de preconceito. Diante disso, repudiamos veementemente o ocorrido e esperamos que as devidas providências sejam tomadas, com a responsabilização dos envolvidos."

NÃO AO PRECONCEITO, NÃO AO RACISMO!

Inter feminino

"Diante da denúncia da Camisa 12, de que membros da torcida organizada teriam sido vítimas de episódio de injúria racial cometido por uma profissional do rival após o Gre-Nal feminino disputado na tarde de sábado (28/03), no Sesc Protásio Alves, o Internacional afirma que acompanha com atenção os desdobramentos do caso e se coloca à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações.

Ainda, o Clube do Povo reforça seu compromisso no combate a toda e qualquer forma de discriminação e em defesa de uma sociedade livre de preconceitos."

Grêmio feminino

"Após o clássico Gre-Nal deste sábado, 28, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, um episódio envolveu um torcedor rival, que acusa de forma inverídica uma colaboradora do Clube de ter proferido injúrias raciais no momento em que os representantes gremistas eram ofendidos por membros da torcida adversária. A instituição reitera que não houve por parte da funcionária qualquer manifestação nesse sentido e que a situação foi prontamente resolvida junto às autoridades.

A colaboradora compareceu voluntariamente à delegacia, onde esclareceu os fatos amparada por testemunhas que atestam não ter ocorrido qualquer ofensa de cunho racial.