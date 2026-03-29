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Torcedor do Inter alega ser vítima de injúria racial; executiva do Grêmio nega 

Caso foi levado à polícia, que espera imagens do Sesc Protásio, local onde foi realizado o clássico

Alex Torrealba

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