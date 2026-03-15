Técnico do Inter avalia desempenho no início do Brasileirão Feminino: "A gente tem evoluído"

Gurias Coloradas empataram com o Bragantino na terceira rodada do Brasileirão Feminino. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas somaram mais um ponto no Brasileirão Feminino. Na tarde deste sábado (14), o time de Maurício Salgado empatou com o Bragantino, em 1 a 1, em Porto Alegre.

O resultado, porém, foi abaixo do esperado pelo clube. A projeção era que a pontuação na largada da Série A-1 fosse de, no mínimo, seis pontos.

— A expectativa era mais alta, isso é evidente. A gente tinha projetado em torno de seis a sete pontos. Hoje era um jogo para vencermos e estaria dentro da expectativa, com seis pontos. A gente faz uma projeção, mas também tem muito o grau de evolução. Porque, às vezes, você pontua e não está evoluindo — avaliou o técnico Maurício Salgado.

Se a pontuação não acompanhou as projeções, o desempenho vem mostrando crescimento. No entendimento do treinador, há pontos positivos na caminhada até aqui, que também teve a derrota para o São Paulo e a vitória sobre o América-MG.

— Acho que a gente tem evoluído. Inclusive, quando a gente não está jogando bem, porque também temos de entender isso num campeonato longo e com uma equipe em construção. Hoje, fizemos um jogo ruim tecnicamente. Erramos muito. Não podemos garantir que sempre vamos jogar bem tecnicamente. Mas podemos garantir que vamos ter um posicionamento cada vez melhor — ressaltou.

Próximos desafios

Agora, para recuperar os pontos perdidos, o Inter tem um objetivo claro: voltar a fazer o fator local ser decisivo. Até então, a única vitória no Brasileirão Feminino veio longe de Porto Alegre.

— Nós precisamos resgatar a questão de a casa ser um fator muito forte para nós, porque perdemos isso. E isso é um processo. A gente já começa a fazer bons jogos fora, mas os times que jogam aqui têm de sentir muito desconforto. E hoje, por exemplo, não foi assim no primeiro tempo. Então, eu acho que é um processo — finalizou Maurício.