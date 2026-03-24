Saiba como foram os jogos Grêmio e Inter pela segunda rodada da Liga de Desenvolvimento Feminina

Grêmio e Inter entraram em campo, nesta terça-feira (24), pela segunda rodada da Liga de Desenvolvimento Feminina. O torneio de base é realizado nas categorias sub-14 e sub-16 e está sendo sediado em Santa Catarina.

Diferentemente da estreia, em que tiveram 100% de aproveitamento nos quatro jogos, os resultados não foram dos mais positivos nesta terça. Das quatro partidas, apenas uma terminou com vitória gaúcha.

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Na categoria sub-14, as Mosqueteiras venceram o Centro Olímpico-SP por 5 a 0, com gols de Maiara Vargas, Maria Vitoria, Helena (duas vezes) e um contra. Enquanto, no sub-16, o Tricolor perdeu por 5 a 0 para o São Paulo.

Já as Gurias Coloradas ficaram no 0 a 0 com o Corinthians, no sub-14. E perderam para o Flamengo, por 3 a 2, no sub-16. Os gols colorados foram de Luiza e Sara.

Quando voltam a campo?

As equipes voltam a campo já na quarta-feira (25). Pelo sub-14, o Grêmio joga às 8h, contra o São Paulo, em Balneário Camboriú. Mais tarde, às 14h, o Inter enfrenta a Ferroviária, no mesmo campo.

Pelo sub-16, o Grêmio enfrenta a Ferroviária, às 8h, no CT do Barra, em Itajaí. Enquanto o Inter duela com o Corinthians, às 10h, no mesmo local.

Atualmente, na categoria sub-14, as duas equipes estão na zona de classificação. O Grêmio é líder do Grupo A, com seis pontos. Enquanto o Inter é vice-líder do Grupo B, com quatro.

Já no sub-16, o Tricolor é terceiro colocado do Grupo A, com três pontos. Enquanto o Colorado é vice-líder do Grupo B, também com três pontos.

Os dois melhores de cada grupo avançam aos mata-matas, que serão disputados em jogo único. A fase classificatória se encerra nesta quarta-feira.

Próximos jogos da dupla Gre-Nal

Sub-14

quarta, 8h: São Paulo x Grêmio

quarta, 14h: Ferroviária x Inter

Sub-16