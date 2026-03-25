Futebol feminino

Desempenho da base
Notícia

Saiba como foram as participações de Grêmio e Inter na primeira fase da Liga de Desenvolvimento Feminina 

Colorado avançou às semifinais nas duas categorias; Tricolor disputará vaga à decisão apenas no sub-14

Carolina Freitas

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