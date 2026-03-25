Saiba como foram as participações de Grêmio e Inter na primeira fase da Liga de Desenvolvimento Feminina 

Inter e Grêmio encerraram a fase classificatória nesta quarta-feira (25). Beno Küster/CBF / Enoc Junior

A fase classificatória da Liga de Desenvolvimento Feminina se encerrou nesta quarta-feira (25) e contou com três classificações de Inter e Grêmio. O torneio de base é realizado nas categorias sub-14 e sub-16 e está sendo sediado em Santa Catarina.

As Mosqueteiras disputarão as semifinais no sub-14. Nesta quarta, empataram em 1 a 1 com o São Paulo para assegurar a liderança do Grupo A, com sete pontos. Agora, vão enfrentar o Corinthians na semifinal. A partida ocorre na sexta-feira (27), às 14h.

Enquanto, no sub-16, terminaram na terceira posição do Grupo A, com apenas três pontos, após a derrota para a Ferroviária, por 1 a 0. Com isso, vão disputar do quinto ao oito lugar. O duelo será com o Sport, na sexta-feira (27), às 8h.

As Gurias Coloradas, por sua vez, avançaram nas duas categorias. No sub-14, confirmaram a classificação ao vencer a Ferroviária, por 2 a 1, nesta quarta-feira. Assim, foram as líderes do Grupo B, com sete pontos. Agora, o duelo pelas semis será diante do São Paulo, na sexta, às 16h.

Já no sub-16, o Inter foi vice-líder do Grupo B, com seis pontos. O avanço foi selado após a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians. Então, nos matas, o Colorado duelará com o São Paulo, na sexta, às 10h.

Todos os jogos da dupla Gre-Nal na classificatória

Inter

sub-14

Inter 3x1 Avaí Kindermann

Corinthians 0x0 Inter

Ferroviária 1x2 Inter

sub-16

Inter 6x0 Sport

Flamengo 3x2 Inter

Corinthians 0x1 Inter

Grêmio

sub-14

Grêmio 5x1 Criciúma

Centro Olímpico-SP 0x5 Grêmio

São Paulo 1x1 Grêmio

sub-16