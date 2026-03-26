"Respeitar o adversário, mas deixar a vida em campo": jogadoras projetam o primeiro Gre-Nal feminino de 2026

Inter e Grêmio disputam, neste sábado (28), o primeiro clássico de 2026 pelo futebol feminino. A zagueira colorada Sorriso e a lateral gremista Dani Barão participam do novo episódio do Resenha das Gurias para projetar o Gre-Nal.
Enquanto o Grêmio ainda busca a primeira vitória no Brasileirão feminino, enquanto o Colorado quer se consolidar dentro do G-8, a zona de classificação para a próxima fase.
No podcast, as defensoras analisam a situação dos dois clubes, o peso do clássico no começo da temporada e contam se há alguma superstição antes do Gre-Nal.
Assista ao Resenha das Gurias:
O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e aplicativo de GZH.