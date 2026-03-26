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"Respeitar o adversário, mas deixar a vida em campo": jogadoras projetam o primeiro Gre-Nal feminino de 2026

Sorriso e Dani Barão analisam o clássico deste sábado (28), válido pelo Brasileirão

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