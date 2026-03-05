Quem são as pioneiras que vão disputar o Gre-Nal festivo no Dia Internacional da Mulher

No Dia Internacional da Mulher, a prefeitura de Porto Alegre vai realizar um evento especial para valorizar as pioneiras do futebol feminino gaúcho. Mais de 40 ex-atletas estarão presentes no jogo festivo, a partir das 9h, na quadra 20 do Trecho 3 da Orla do Guaíba.
Pelo lado colorado, o destaque fica por conta da ex-goleira Carmem, a primeira da história do Inter, que foi campeã gaúcha pelo clube em 1983.
Além dela, também representarão o lado vermelho: a ex-goleira Líria, as ex-zagueiras Silvinha, Georgette e Paula, a ex-lateral Jussara, as ex-meio-campistas Duda, Elaine, Fiapo, Chuvisco e as ex-atacantes Aline, Bel, Marina e Kéia.
Iolanda Vargas, Márcia Gallas e Ivani também estarão em campo — nos registros do Inter, porém, não constam as posições em que as três atuavam.
Já do lado gremista, a ex-meia Marianita é o destaque. Atleta do Tricolor nos anos 1980, foi a primeira capitã do clube e uma das ativistas para que o futebol de mulheres fosse regulamentado.
Também representarão o Tricolor: a ex-goleira Ivone, as ex-zagueiras Silvia e Vera, a ex-lateral Granado, as ex-meio-campistas Rosamaria e Aninha e as ex-atacantes Débora, Marinilsa e Piu.
O clube ainda terá: Clarice, Magda, Dhay, Jade, Vida Louka, Cris, Aneti, Ida, Glaucia, Marcia, Neca e Nina. O Museu do Grêmio não localizou informações acerca das posições em que elas atuavam.
A iniciativa integra a programação de Porto Alegre como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina 2027, que será disputada entre 24 de junho e 25 de julho do ano que vem.
Programação
A chegada das atletas na quadra 20 do Trecho 3 da Orla do Guaíba está prevista para as 8h. A cerimônia de abertura ocorre às 9h, e a bola rola às 9h30min. A entrada é gratuita e não há necessidade de retirar ingressos.
Durante o intervalo, alunas do projeto Futsal Down Feminino, da Associação Downs no Esporte, entram em quadra. A programação conta com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), além da dupla Gre-Nal.
Outras menções
Recentemente, as pioneiras também foram homenageadas pela prefeitura de Porto Alegre na Cinemateca Capitólio. À época, 36 mulheres foram valorizadas, em evento que também lançou a websérie "Elas mudaram o jogo: a história não contada do futebol feminino gaúcho".
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