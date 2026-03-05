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Quem são as pioneiras que vão disputar o Gre-Nal festivo no Dia Internacional da Mulher

Evento promovido pela Prefeitura de Porto Alegre reúne ex-atletas que ajudaram a construir a história da modalidade no RS 

Carolina Freitas

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