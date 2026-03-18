Quem são as penduradas de Grêmio e Inter antes do Gre-Nal pelo Brasileirão Feminino

Jordana (esquerda) e Leidiane podem ser desfalques no clássico. Fotos de Ta Santanna/Divulgação/Inter e Rodrigo Fatturi/Grêmio/Divulgação

Grêmio e Inter já têm o Gre-Nal no horizonte. Após a próxima rodada, as duas equipes se encontram no clássico do Brasileirão Feminino. O duelo ocorre em 28 de março, às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Tricolor e Colorado podem ter baixas para o Gre-Nal. Ambos têm atletas penduradas com dois cartões amarelos. Do lado gremista, a lateral-esquerda Camila Arrieta e a meia Leidiane, que são titulares, podem perder o clássico se receberem mais uma advertência diante da Ferroviária, no próximo sábado (21), às 18h.

Já o Inter tem apenas uma atleta pendurada. A volante Jordana está com dois amarelos. No entanto, já pode ser baixa por problemas médicos. Diante do Bragantino, teve de ser retirada do time titular por um desconforto no joelho direito. Agora, há dúvidas sobre sua utilização contra o Atlético-MG, no sábado, às 15h.